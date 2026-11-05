¿Quién es Emanuel Otálvaro, medallista de plata en tenis de mesa de Juegos Olímpicos de la Juventud?

Este jueves 5 de noviembre de 2026 será una fecha difícil de olvidar para Emanuel Otálvaro y para el deporte colombiano. Con 16 años ganó la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar luego de una reñida final que se llevó el japonés Ryuusei Kawakami por marcador de 4-2. Se trata de una hazaña en una disciplina en la que cual Colombia no es potencia y que ha encontrado en este joven a su primer representante de la historia.

Emanuel nació el 14 de julio de 2010 en la vereda Las Cuchillas en Rionegro, Antioquia, y jamas se imaginó que 15 años después se subiría a un podio olímpico. El tenis de mesa llegó a su vida por casualidad y fue al acompañar a su hermano mayor Federico a un entrenamiento. Si bien el fútbol y la natación también los probó, fue la mesa que apenas podía alcanzar la que llamó su atención. Ricardo y Yolanda, sus padres, le construyeron una plataforma de madera para que pudiera practicar sin problema en sus primeros años.

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El pequeño Emanuel entrenó con ganas y pasión mientras sus padres luchaban vendiendo dulces, arepas y tamales con el fin de sostener el hogar y por supuesto mantener vivo el sueño de su hijo. En 2020, a los 10 años, se marchó de su casa para vivir en España y posteriormente en Mirandela, Portugal, donde actualmente reside. Camilo Giraldo, su entrenador, siempre los respaldó y creyó en él.

Emanuel Otálvaro alcanza la final del tenis de mesa en Dakar 2026. Foto: Ministerio del Deporte

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Lejos de su casa, Emanuel llama todos los días a sus padres y tiene una charla especia con su mejor amigo: Max, su perro de raza Golden Retriever. Su formación en territorio europeo fue dando frutos y resultados. En el 2024 fue medalla de bronce en WTT Youth Contender de Otočec, Eslovenia, y Bangkok, Tailandia; un título Sub-19 en Cuenca, Ecuador; medalla de plata en dobles masculinos Sub-15 del Campeonato Mundial Juvenil; en el 2025 logró el título del ciruito mundial juvenil en Corea del Sur y medalla de plata en Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima; en 2026 se quedó con el subtítulo del Grand Smash Juvenil de Singapur en la categoría sub-19 y bronce Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo.



Finalmente, su logró más importante es la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 que además lo mantiene firme en top-5 del ranking mundial junior. Ahora, las aspiraciones no se detienen y Emanuel lo tiene muy claro: “Mi sueño es llegar a los Juegos Olímpicos y ser campeón olímpico”.