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Gol Caracol  / A presidente de equipo francés lo suspendieron cuatro meses, por criticar arbitraje contra el PSG

A presidente de equipo francés lo suspendieron cuatro meses, por criticar arbitraje contra el PSG

A máximo dirigente de importante equipo en la Liga de Francia, recibió dura sanción por parte de la Federación, uluego de criticar fuertemente el arbitraje en duelo contra PSG.

Por: EFE
Actualizado: 5 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre PSG vs. Lille, por la Liga de Francia.
Acción de juego en el duelo entre PSG vs. Lille, por la Liga de Francia.
Foto: AFP.

El presidente del Lille, Olivier Létang, fue suspendido cuatro meses por el comité de apelación de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) este jueves debido a sus críticas contra el cuerpo arbitral del partido contra el PSG, informó a la AFP un portavoz del equipo del norte de Francia.

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Ya condenado a una multa de 20.000 euros por la comisión de disciplina de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) a mediados de septiembre, Létang recibió además este jueves una suspensión de seis meses, de los cuales dos quedarán en suspenso, tras un recurso presentado por la FFF.

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La federación había considerado que la primera sanción era "demasiado indulgente e insuficientemente adecuada para evitar la reiteración de tal comportamiento".

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Al término del empate 2-2 entre el Lille y el PSG a finales de agosto, Létang cuestionó la duración del tiempo añadido, gritando "escándalo" en los pasillos del estadio antes de dirigirse por correo electrónico al director nacional del arbitraje, Antony Gautier, así como a los dirigentes de la FFF y de la LFP, para protestar contra el nombramiento del árbitro Éric Wattellier para dicho encuentro.

"No podremos aceptar más ser arbitrados por esta persona. Se lo he escrito en dos ocasiones. ¡Es muy, muy, muy grave!", escribió Létang.

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