Vea el gol de Cristian Borja, en el América de México vs. Atlante, por la Liga de México

El pasado viernes, los Potros de Hierro del Atlante empataron 1-1 con el América y sumaron su primer punto en su regreso a la Primera división después de 12 años.

El colombiano Cristian Borja le dio ventaja a los azulcremas, pero el Atlante no se achicó, adelantó líneas y emparejó la pizarra con una diana de Eugenio Pizzuto, su segundo gol en dos encuentros.

América dominó en el inicio del duelo, pero, tras ser alcanzado, en el minuto 66, batalló para recuperarse ante un oponente incisivo, que jugó sin complejos ante uno de los favoritos al título.

¡Aquí les dejo el tanto con el que se abrió el marcador esta noche en Santa Úrsula! 🏟️⚽



Borja volando como auténtica paloma para adelantar al @ClubAmerica.🕊️🪽#LaLigaDeLaAfición✨ | #J2 | #AP26 | #ATLAME pic.twitter.com/TRkAYYwR03 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 25, 2026

Con un triunfo, un empate y cuatro puntos, América va tercero de la tabla de posiciones, en tanto Atlante aparece undécimo con un empate y un revés en dos salidas.