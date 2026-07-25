Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
DAVID OSPINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Cristian Borja, en el América de México vs. Atlante, por la Liga de México

Vea el gol de Cristian Borja, en el América de México vs. Atlante, por la Liga de México

El futbolista colombiano se reportó de gran manera con las 'águilas', anotando un buen gol de cabeza, que significó la apertura del marcador para ese momento del juego.

Por: EFE
Actualizado: 25 de jul, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Cristian Borja festejando anotación con el América de México.
Cristian Borja festejando anotación con el América de México.
Foto: X de América de México.

El pasado viernes, los Potros de Hierro del Atlante empataron 1-1 con el América y sumaron su primer punto en su regreso a la Primera división después de 12 años.

El colombiano Cristian Borja le dio ventaja a los azulcremas, pero el Atlante no se achicó, adelantó líneas y emparejó la pizarra con una diana de Eugenio Pizzuto, su segundo gol en dos encuentros.

Spotify Camp Nou Barcelona
Gol Caracol

Hombre perdió la vida en el Camp Nou; todo, por un accidente durante las remodelaciones

David Ospina, guardameta colombiano, confirmado como nuevo refuerzo del Atlante
Colombianos en el exterior

Sin David Ospina ni en el banquillo de suplentes; Atlante igualó 1-1 contra América de México

América dominó en el inicio del duelo, pero, tras ser alcanzado, en el minuto 66, batalló para recuperarse ante un oponente incisivo, que jugó sin complejos ante uno de los favoritos al título.

Con un triunfo, un empate y cuatro puntos, América va tercero de la tabla de posiciones, en tanto Atlante aparece undécimo con un empate y un revés en dos salidas.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

América de México

Liga de México

Publicidad

Publicidad

Publicidad