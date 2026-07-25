Santos se aferra a Neymar, en su objetivo de evitar el descenso; Chapecoense es la primera prueba

Dos meses y medio después de jugar por última vez con el Santos, Neymar vuelve a vestir este sábado la camiseta del viejo club de Pelé para enfrentar al colista Chapecoense, en uno de los partidos que abre la 20ª jornada del Campeonato Brasileño 2026.

Decimoquinto en la clasificación, apenas un punto por encima de la zona de descenso, el Peixe se aferra al regreso de su estrella en casa.

- Póker y críticas -

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Tras el naufragio de la selección de Brasil en el Mundial 2026, eliminada en octavos de final por Noruega, Neymar tuvo permiso del Santos para tomar unos días de descanso.



Fue baja la semana pasada en la derrota liguera 2-1 ante el Botafogo y en la victoria 4-1 el martes en la ida de los playoffs para octavos de la Copa Sudamericana en Venezuela contra la UCV.

Como todo lo que envuelve el astro brasileño últimamente, su regreso a la convocatoria del entrenador Cuca está rodeado de polémica.

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Al mismo tiempo que el Santos jugaba en la Sudamericana, Neymar participaba en un torneo de póker de dos días en Sao Paulo.

El astro de 34 años publicó en sus perfiles en redes sociales una foto suya en la mesa de póker acompañada de la frase "la vida es un chiste". Posteriormente escribió: "No lleves la vida tan serio".

Hubo fuertes críticas de periodistas e hinchas.

"Estaba libre... Me estoy preparando para un entrenamiento. ¿Puedo entrenar o también seguirán criticándome? ¡Cuiden de su vida!", reaccionó el jugador en un video en Instagram.

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El último partido de Neymar con el Santos fue el 17 de mayo, en la derrota 3-0 en casa contra el Coritiba.

El 10 jugó 65 minutos antes de salir del campo por problemas musculares en el gemelo derecho, una lesión que llegó a poner en jaque su participación en el Mundial.

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Al final, apenas jugó 37 minutos en dos partidos con el Scratch en el torneo. Su única anotación, de penalti, fue insuficiente para evitar la derrota 2-1 ante Noruega en los octavos de final.

- Confirmado -

"Se decidió que siguiera fortaleciéndose aún más, entrenando duro, para poder disputar una seguidilla de partidos. Vamos a jugar cuatro veces en diez días. ¿Qué ventaja tenía llevarlo a Venezuela?", dijo Cuca sobre Neymar.

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"Creo que ha sido una decisión muy acertada", agregó el técnico. "Neymar está confirmado para el sábado".

Con contrato hasta diciembre, el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain ha disputado solo 15 partidos con el Santos este año, entre liga, Copa de Brasil, Copa Sudamericana y Campeonato Paulista, con seis goles y cuatro asistencias.

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En el Brasileirão suma apenas ocho encuentros, con cuatro anotaciones.

Además de Neymar, el Santos tendrá otro refuerzo mundialista: el delantero paraguayo Gustavo Caballero, quien estaba cedido en el Portsmouth inglés y regresó al Peixe.

- Los favoritos -

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Los dos grandes favoritos al título, Palmeiras y Flamengo, vuelven a jugar el domingo ante sus aficiones, después de ganar el miércoles sus respectivos partidos a domicilio ante Coritiba (3-1) y Chapecoense (4-0).

El líder Palmeiras recibe al Atlético Mineiro, mientras que el Flamengo, segundo a siete puntos de distancia, pero con un partido menos, enfrenta al Sao Paulo.