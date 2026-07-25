Sin David Ospina ni en el banquillo de suplentes; Atlante igualó 1-1 contra América de México

En una noche de fiesta en el estadio Azteca, el Atlante empató 1-1 con el América, el viernes en la reanudación de la segunda jornada del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano, mientras que el Tijuana venció 1-0 al León con gol de Gilberto Mora.

Dirigido por Miguel "El Piojo" Herrera, el cuadro atlantista consiguió su primer punto en su regreso a la Liga MX (primera división) tras pasar 12 años en la Liga Expansión (segunda división).

"Me voy tranquilo y contento con el esfuerzo de los muchachos y el desarrollo del juego, hubo lapsos del partido en los que el equipo jugó muy bien, tocó la pelota y generó oportunidades", dijo Herrera.

"Pero hay mucho que mejorar y trabajar, esperando que los muchachos se saquen de la cabeza esa presión de jugar en primera división", añadió.



El conjunto americanista llegó a cuatro unidades en su primer torneo bajo el mando del entrenador uruguayo Guillermo Almada.

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"Rescato la valentía de buscar permanentemente el arco de enfrente, a veces lo hicimos bien y en otras tuvimos muchas imprecisiones que nos quitan volumen de juego", dijo Almada en su segundo partido con el América.

"Tenemos que seguir evolucionando como equipo y en el trato con la pelota", remató el uruguayo.

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Unos 70.000 aficionados poblaron las tribunas del mítico estadio de la Ciudad de México para presenciar este clásico añejo del balompié azteca entre los históricos Atlante y América, ambos fundados en 1916.

La noche fue especial para los Potros de Hierro del Atlante porque volvieron a jugar como locales en el estadio Azteca después de 19 años; el anterior juego fue en el Clausura 2007.

En el Apertura de ese año, el club azulgrana se mudó al balneario de Cancún (este de de México).

La afición azulgrana puso el ambiente festivo en las gradas, motivada por la fanfarria de trompeta característica para el llamado de salida en los hipódromos, que en el fútbol mexicano se utiliza para impulsar a los Potros.

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En el partido, el América tomó ventaja de 1-0 al minuto 21 con una palomita del colombiano Cristian Borja.

Eugenio Pizzuto firmó el 1-1 con un toque de zurda frente al portero, al 65'. El volante mexicano marcó por segunda jornada consecutiva en este retorno del Atlante al máximo circuito.