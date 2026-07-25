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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 20; Carapaz hizo historia

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 20; Carapaz hizo historia

La última jornada de alta montaña del Tour de Francia estuvo marcada por los ataques, las caídas, un final dramático y varias noticias entre los favoritos.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, ganó la etapa 20 del Tour de Francia 2026
Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, ganó la etapa 20 del Tour de Francia 2026
AFP

El Tour de Francia 2026 vivió uno de sus mejores días en cuanto a emociones, disputas, ciclismo de alto nivel y definiciones. Este sábado 25 de julio, en el marco de la etapa 20, Richard Carapaz (EF Education EasyPost) hizo de todo, ya que ganó la fracción, logró su segunda victoria en esta edición, amplió su diferencia como el latinoamericano con más triunfos en grandes vueltas y se coronó campeón de la montaña.

Respecto a los favoritos, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) también tuvo varios motivos para celebrar. Además de coronarse campeón virtual, ubicándose primero en la clasificación general, con un tiempo total de 72h 53' 44'', ayudó a su compañero, Isaac del Toro, a que fuera tercero, completando el podio, a 9' 42''. Remco Evenepoel, del Red Bull Bora Hansgrohe, finalizó segundo, a 6' 26'' del esloveno, que no tuvo rival.

Brandon McNulty y Tadej Pogacar, compañeros del UAE Team Emirates XRG, en el Tour de Francia 2026
Ciclismo

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Así las cosas, este domingo 26 de julio, se llevará a cabo el paseo del campeón del Tour de Francia. Razón por la que no habrá ataques ni nada, sino solo festejos. Eso sí, se debe aclarar que el recorrido cambió y se acortará, teniendo en cuenta que no hay la suficiente cantidad de autoridades para garantizar el trayecto que se había planteado en un inicio. Aún así, los embaladores buscarán hacerse con la victoria del día.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Tour de Francia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Tour de Francia 2026
AFP

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 20

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 72h 53' 44''
2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6' 26''
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 9' 42''
4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 11' 56''
5. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 13' 02''
6. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 14' 59''
7. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 17' 48''
8. Richard Carapaz (EF Education EasyPost) - a 20' 00''
9. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 29' 28''
10. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 33' 21''

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