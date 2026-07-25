Hombre perdió la vida en el Camp Nou; todo, por un accidente durante las remodelaciones

Un hombre de 54 años ha muerto este jueves tras sufrir "un golpe" mientras trabajaba en las obras de remodelación del estadio Camp Nou del Barcelona, informó la policía regional catalana.

Se trata del primer accidente mortal ocurrido en estas obras, desde que se iniciaron en junio de 2023.

El operario "habría muerto como consecuencia de un golpe" sin que los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar pudieran hacer nada por salvarle la vida.

Las obras de remodelación del Camp Nou empezaron en junio de 2023 y actualmente se estaban centrando, entre otros, en un anillo de compresión destinado a sostener la cubierta del estadio barcelonista.



Se espera que las obras puedan completarse a principios de 2028.