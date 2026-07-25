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Gol Caracol  / Hombre perdió la vida en el Camp Nou; todo, por un accidente durante las remodelaciones

Hombre perdió la vida en el Camp Nou; todo, por un accidente durante las remodelaciones

Hace un par de horas, se conoció lamentable noticia, referente a uno de los trabajadores que se estaba encargando de la remodelación final para el estadio Camp Nou.

Por: EFE
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou, estadio del Barcelona
Getty Images

Un hombre de 54 años ha muerto este jueves tras sufrir "un golpe" mientras trabajaba en las obras de remodelación del estadio Camp Nou del Barcelona, informó la policía regional catalana.

Se trata del primer accidente mortal ocurrido en estas obras, desde que se iniciaron en junio de 2023.

El operario "habría muerto como consecuencia de un golpe" sin que los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar pudieran hacer nada por salvarle la vida.

Las obras de remodelación del Camp Nou empezaron en junio de 2023 y actualmente se estaban centrando, entre otros, en un anillo de compresión destinado a sostener la cubierta del estadio barcelonista.

Se espera que las obras puedan completarse a principios de 2028.

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