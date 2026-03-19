Vea el gol de 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Panathinaikos, en la Europa League

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Este jueves, en la Europa League, Real Betis goleó al Panathinaikos con el protagonismo del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien anotó el tercer gol del encuentro.
A los 53 minutos, Aitor Ruibal recibió una pelota por izquierda y se la dejó servida a Hernández que remató con pierna izquierda. ¡Golazo!
Vea el gol de 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Panathinaikos:
🔥🇨🇴 GOL de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández para el 3-0 del Betis 🇪🇸 sobre Panathinaikos por Europa League.— Julián Capera (@JulianCaperaB) March 19, 2026
pic.twitter.com/CEe8sWo3O6