Vea el gol de 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Panathinaikos, en la Europa League

Este jueves, en la Europa League, Real Betis goleó al Panathinaikos con el protagonismo del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien anotó el tercer gol del encuentro.

A los 53 minutos, Aitor Ruibal recibió una pelota por izquierda y se la dejó servida a Hernández que remató con pierna izquierda. ¡Golazo!

Vea el gol de 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Panathinaikos: