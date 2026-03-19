Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Panathinaikos, en la Europa League

Vea el gol de 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Panathinaikos, en la Europa League

En la segunda parte, el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó el tercer tanto en la cuenta del Real Betis frente al Panathinaikos. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
Comparta en:
Hector Bellerin y 'Cucho' Hernández celebrando ante Panathinaikos.
Hector Bellerin y 'Cucho' Hernández celebrando ante Panathinaikos.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad