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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs. Venezuela, EN VIVO HOY; hora y dónde ver Juegos Centroamericanos y del Caribe

Selección Colombia vs. Venezuela, EN VIVO HOY; hora y dónde ver Juegos Centroamericanos y del Caribe

Este miércoles, la Selección Colombia se enfrentará a Venezuela para luchar por un cupo en la final de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Selección Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
Selección Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
FCF.

La Selección Colombia se medirá ante su similar de Venezuela en las semifinales del torneo que se disputa en la República Dominicana.

Los dirigidos por César Torres llegaron a esta fase luego de sumar siete de nueve puntos posibles en la fase de grupos. En la primera jornada, Colombia venció 1-0 a Panamá; en la segunda fecha, ‘La Sele’ derrotó a Cuba (1-0), y cerró su zona con un empate 1-1 frente a Costa Rica.

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La semifinal se jugará este miércoles 5 de agosto a las 6:00 p.m. (hora de Col) en el Estadio Moca 85, en Moca, República Dominicana. El encuentro se podrá ver por https://www.youtube.com/@centrocaribesports/streams

¿Cómo llega la Selección Colombia?
La 'tricolor' aseguró el primer lugar de su grupo y avanzó a las Semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de igualar 1-1 frente a Costa Rica, en la última jornada de la fase inicial.

‘La Sele’ abrió el marcador; al minuto ocho Miguel Marulanda anotó el primer gol tras aprovechar un centro de tiro libre que recibió desde el costado. Sin embargo, el conjunto costarricense reaccionó rápido y consiguió la igualdad 1-1, pocos minutos después.

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Durante el resto del compromiso, ambos equipos buscaron romper la paridad con aproximaciones de peligro, pero las defensas se impusieron y el marcador no se modificó.

sí formó Colombia: Nicolás Arango (A), Daniel Socarrás, Duván Mina, Carlos Pérez (C), Felipe Zúñiga, Camilo Amú, Tomás Blandón, Jaidinson Córdoba, Juan Manuel Arango, Miguel Marulanda, Gerónimo Mancilla.

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