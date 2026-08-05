Selección Colombia vs. Venezuela, EN VIVO HOY; hora y dónde ver Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Selección Colombia se medirá ante su similar de Venezuela en las semifinales del torneo que se disputa en la República Dominicana.

Los dirigidos por César Torres llegaron a esta fase luego de sumar siete de nueve puntos posibles en la fase de grupos. En la primera jornada, Colombia venció 1-0 a Panamá; en la segunda fecha, ‘La Sele’ derrotó a Cuba (1-0), y cerró su zona con un empate 1-1 frente a Costa Rica.

La semifinal se jugará este miércoles 5 de agosto a las 6:00 p.m. (hora de Col) en el Estadio Moca 85, en Moca, República Dominicana. El encuentro se podrá ver por https://www.youtube.com/@centrocaribesports/streams

¿Cómo llega la Selección Colombia?

La 'tricolor' aseguró el primer lugar de su grupo y avanzó a las Semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de igualar 1-1 frente a Costa Rica, en la última jornada de la fase inicial.



‘La Sele’ abrió el marcador; al minuto ocho Miguel Marulanda anotó el primer gol tras aprovechar un centro de tiro libre que recibió desde el costado. Sin embargo, el conjunto costarricense reaccionó rápido y consiguió la igualdad 1-1, pocos minutos después.

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Durante el resto del compromiso, ambos equipos buscaron romper la paridad con aproximaciones de peligro, pero las defensas se impusieron y el marcador no se modificó.

sí formó Colombia: Nicolás Arango (A), Daniel Socarrás, Duván Mina, Carlos Pérez (C), Felipe Zúñiga, Camilo Amú, Tomás Blandón, Jaidinson Córdoba, Juan Manuel Arango, Miguel Marulanda, Gerónimo Mancilla.