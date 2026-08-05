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Gol Caracol  / No se termina la novela de Yan Diomande y hay noticia en Leipzig; ¿ya no va al Real Madrid?

No se termina la novela de Yan Diomande y hay noticia en Leipzig; ¿ya no va al Real Madrid?

El extremo marfileño Yan Diomande no había concentrado en los más recientes juegos de fogueo de RB Leipzig, en medio de los rumores que lo ponían como nuevo jugador 'merengue'.

Por: EFE
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Yan Diomandé Leipzig
Yan Diomandé, figura del Leipzig - Foto:
AFP

El internacional marfileño Yan Diomande, cuya marcha al Real Madrid se ha dado por segura en las últimas semanas, se incorporó este miércoles a la concentración de pretemporada del RB Leipzig en Saalfelden (Austria).

Diomande inicialmente no había viajado con el equipo a Austria alegando una enfermedad, lo que fue interpretado por muchos medios como un pretexto en medio de las supuestas negociaciones del Leipzig con el club español.

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También su entrenador, el argentino Martín Demichelis, se había referido a su estado físico para justificar que no había disputado un amistoso este fin de semana.

"Tras superar una infección Yan Diomande ha vuelto a los entrenamientos", dice la cuenta de la red social X del RB Leipzig, que muestra una foto del jugador.

El Leipzig pide por el traspaso 120 millones de euros más variables. La última oferta del Real Madrid, según medios alemanes, no había llegado a esas dimensiones.

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Los medios alemanes han valorado positivamente la llegada de Diomande, puesto que muestra que el jugador quiere tener un comportamiento correcto ante el club alemán en la recta final de las negociaciones.

La marcha al Real Madrid, no obstante, sigue considerándose como algo altamente probable.

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