Leandro Castellanos está de luto; mataron a Miguel Castellanos, su hermano, en Cúcuta

Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y hermano del exarquero y actual concejal, Leandro Castellanos, fue asesinado este lunes 26 de octubre en un hecho violento ocurrido en el Anillo Vial Occidental, en el corregimiento El Pórtico, zona rural de la capital de Norte de Santander.

La noticia enluta a la familia Castellanos, de la que también hace parte Leandro, quien tuvo una destacada trayectoria en el fútbol profesional colombiano y actualmente se desempeña como concejal de Bogotá.

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La Gobernación de Norte de Santander lamentó la muerte de Miguel Castellanos y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos. Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

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¿Qué se sabe del asesinato de Miguel Castellanos?

De acuerdo con la información preliminar publicada por 'Noticias Caracol', Castellanos se movilizaba en una camioneta por la vía que comunica a Cúcuta con el municipio de Los Patios cuando ocurrió el ataque.



George Edison Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, indicó que un menor de edad se encontraba en el mismo vehículo. Según la versión preliminar entregada por el funcionario, Miguel Castellanos habría descendido de la camioneta antes de que se produjera el crimen.

Tras lo ocurrido, las autoridades acordonaron el lugar y desplegaron un plan candado para tratar de localizar a los responsables. Por ahora, no se han establecido públicamente las identidades de los autores ni los motivos del asesinato.

Leandro Castellanos, exarquero de Independiente Santa Fe AFP

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¿Quién era Miguel Castellanos?

Miguel Castellanos se desempeñó como secretario de Gobierno de Cúcuta y acumuló más de 21 años de trayectoria en la Policía Nacional, institución en la que alcanzó el grado de mayor de la Reserva Activa. Después de su paso por el servicio público, tenía previsto aspirar a la Alcaldía de Cúcuta.

Su asesinato deja de luto a sus familiares, entre ellos, Leandro Castellanos, recordado por su carrera como arquero del fútbol colombiano y su posterior incursión en la política como concejal de Bogotá.

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El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido.