Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga Betplay II-2026 tras Jaguares 1-0 Llaneros

La lucha por asegurar un lugar entre los ocho mejores de la Liga BetPlay II-2026 entra en su recta final. Este lunes 26 de octubre concluyó la fecha 16 con el duelo entre Jaguares y Llaneros, disputado en el estadio Jaraguay de Montería. Aunque todavía hay encuentros pendientes de jornadas anteriores, cada resultado comienza a tener mayor incidencia en la carrera por los cuadrangulares semifinales.
Los dos equipos llegaron al compromiso con necesidades distintas. Jaguares buscaba sumar puntos importantes para mejorar su situación en la tabla del descenso y responder ante su afición. Llaneros, por su parte, necesitaba una victoria que le permitiera seguir en la pelea por uno de los cupos a la siguiente fase del campeonato.
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El marcador permaneció sin goles hasta el minuto 66', cuando Andrés Rentería convirtió desde el punto blanco. El delantero ejecutó con precisión, ubicó el balón junto al poste y dejó sin opciones al arquero, Roameth Romaña. El guardameta no pudo impedir la anotación y, además, tuvo que abandonar el terreno de juego, tras presentar molestias físicas en uno de sus hombros.
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El panorama se complicó todavía más para el conjunto visitante al minuto 82', cuando Alejandro Moralez recibió la tarjeta roja y dejó a Llaneros con diez jugadores durante los instantes finales del encuentro.
Con la ventaja a su favor y superioridad numérica, Jaguares administró el resultado hasta el pitazo final y aseguró un triunfo por 1-0. Los tres puntos representan un impulso para el equipo cordobés, mientras que Llaneros dejó escapar una oportunidad importante y ahora afronta un escenario más exigente en su objetivo de meterse entre los ocho clasificados.
Tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026
|Pos.
|Equipo
|PTS
|PJ
|PROM
|20
|Boyacá Chicó
|101
|112
|0.901
|19
|Jaguares
|31
|34
|0.911
|18
|Cúcuta
|37
|34
|1.088
|17
|Internacional de Bogotá
|124
|113
|1.097
|16
|Llaneros
|84
|75
|1.120
|15
|Alianza
|126
|112
|1.125
|14
|Deportivo Pereira
|131
|112
|1.169
|13
|Deportivo Cali
|140
|113
|1.238
|12
|Águilas Doradas
|139
|112
|1.241
|11
|Fortaleza
|140
|112
|1.250
|10
|Pasto
|143
|112
|1.276
|9
|Once Caldas
|174
|113
|1.539
|8
|Medellín
|179
|112
|1.598
|7
|Millonarios
|182
|113
|1.610
|6
|Bucaramanga
|180
|111
|1.621
|5
|Junior
|182
|112
|1.625
|4
|Santa Fe
|189
|111
|1.702
|3
|América
|194
|112
|1.732
|2
|Tolima
|197
|113
|1.743
|1
|Atlético Nacional
|200
|112
|1.785
Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
- Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga
- Junior 1-0 Águilas Doradas
- América de Cali 3-1 Cúcuta
- Once Caldas 1-1 Pereira
- Fortaleza 1-1 Cali
- Alianza 1-0 Internacional de Bogotá
- Atlético Nacional 2-1 Medellín
- Tolima 0-1 Pasto
- Jaguares 1-0 Llaneros
- Santa Fe 3-2 Millonarios
Programación de la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026
Cúcuta vs. Águilas Doradas
Día: martes 27 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: General Santander.
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Boyacá Chicó vs. Junior
Día: martes 27 de octubre.
Hora: 8:05 p.m.
Estadio: La Independencia.
Once Caldas vs. Alianza
Día: miércoles 28 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Palogrande.
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Internacional de Bogotá vs. Medellín
Día: miércoles 28 de octubre.
Hora: 8:05 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
América vs. Fortaleza
Día: jueves 29 de octubre.
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
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Atlético Nacional vs. Santa Fe
Día: jueves 29 de octubre.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Pereira vs. Jaguares
Día: viernes 30 de octubre.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas.
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Bucaramanga vs. Pasto
Día: viernes 30 de octubre.
Hora: 8:05 p.m.
Estadio: Américo Montanini.