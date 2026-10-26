Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga Betplay II-2026 tras Jaguares 1-0 Llaneros

La lucha por asegurar un lugar entre los ocho mejores de la Liga BetPlay II-2026 entra en su recta final. Este lunes 26 de octubre concluyó la fecha 16 con el duelo entre Jaguares y Llaneros, disputado en el estadio Jaraguay de Montería. Aunque todavía hay encuentros pendientes de jornadas anteriores, cada resultado comienza a tener mayor incidencia en la carrera por los cuadrangulares semifinales.

Los dos equipos llegaron al compromiso con necesidades distintas. Jaguares buscaba sumar puntos importantes para mejorar su situación en la tabla del descenso y responder ante su afición. Llaneros, por su parte, necesitaba una victoria que le permitiera seguir en la pelea por uno de los cupos a la siguiente fase del campeonato.

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El marcador permaneció sin goles hasta el minuto 66', cuando Andrés Rentería convirtió desde el punto blanco. El delantero ejecutó con precisión, ubicó el balón junto al poste y dejó sin opciones al arquero, Roameth Romaña. El guardameta no pudo impedir la anotación y, además, tuvo que abandonar el terreno de juego, tras presentar molestias físicas en uno de sus hombros.

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El panorama se complicó todavía más para el conjunto visitante al minuto 82', cuando Alejandro Moralez recibió la tarjeta roja y dejó a Llaneros con diez jugadores durante los instantes finales del encuentro.



Con la ventaja a su favor y superioridad numérica, Jaguares administró el resultado hasta el pitazo final y aseguró un triunfo por 1-0. Los tres puntos representan un impulso para el equipo cordobés, mientras que Llaneros dejó escapar una oportunidad importante y ahora afronta un escenario más exigente en su objetivo de meterse entre los ocho clasificados.

Jaguares, en la lucha por no descender y evitar ser último en la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Jaguares

Tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026

Pos. Equipo PTS PJ PROM 20 Boyacá Chicó 101 112 0.901 19 Jaguares 31 34 0.911 18 Cúcuta 37 34 1.088 17 Internacional de Bogotá 124 113 1.097 16 Llaneros 84 75 1.120 15 Alianza 126 112 1.125 14 Deportivo Pereira 131 112 1.169 13 Deportivo Cali 140 113 1.238 12 Águilas Doradas 139 112 1.241 11 Fortaleza 140 112 1.250 10 Pasto 143 112 1.276 9 Once Caldas 174 113 1.539 8 Medellín 179 112 1.598 7 Millonarios 182 113 1.610 6 Bucaramanga 180 111 1.621 5 Junior 182 112 1.625 4 Santa Fe 189 111 1.702 3 América 194 112 1.732 2 Tolima 197 113 1.743 1 Atlético Nacional 200 112 1.785

Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga

Junior 1-0 Águilas Doradas

América de Cali 3-1 Cúcuta

Once Caldas 1-1 Pereira

Fortaleza 1-1 Cali

Alianza 1-0 Internacional de Bogotá

Atlético Nacional 2-1 Medellín

Tolima 0-1 Pasto

Jaguares 1-0 Llaneros

Santa Fe 3-2 Millonarios

Programación de la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026

Cúcuta vs. Águilas Doradas

Día: martes 27 de octubre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: General Santander.

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Boyacá Chicó vs. Junior

Día: martes 27 de octubre.

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: La Independencia.

Once Caldas vs. Alianza

Día: miércoles 28 de octubre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande.

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Internacional de Bogotá vs. Medellín

Día: miércoles 28 de octubre.

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Llaneros venció a Fortaleza, por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Llaneros

América vs. Fortaleza

Día: jueves 29 de octubre.

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

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Atlético Nacional vs. Santa Fe

Día: jueves 29 de octubre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Pereira vs. Jaguares

Día: viernes 30 de octubre.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

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Bucaramanga vs. Pasto

Día: viernes 30 de octubre.

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Américo Montanini.