Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández contra Real Madrid; se sacó a todos

Vea el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández contra Real Madrid; se sacó a todos

A puro amague, dejando en el suelo a Thibaut Courtois y definiendo a la perfección, Juan Camilo 'Cucho' Hernández se reportó en el estadio Santiago Bernabéu para Real Betis.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ene, 2026
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero de Real Betis, anotó contra Real Madrid, por La Liga
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero de Real Betis, anotó contra Real Madrid, por La Liga
