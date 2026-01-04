Vea el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández contra Real Madrid; se sacó a todos

Juan Camilo 'Cucho' Hernández empezó el 2026 por lo alto. Este domingo 4 de enero, en el partido contra Real Madrid, por la fecha 19 de La Liga de España, marcó el 3-1 en el estadio Santiago Bernabéu, para que Betis descontara. De esa manera, confirmó por qué es el inamovible en el frente de ataque para el entrenador, Manuel Pellegrini, quien constantemente llena de elogios al colombiano.

Todo ocurrió al minuto 66, tras un pases a espaldas de Raúl Asencio. El 'Cucho' ganó a pura velocidad, encaró, se sacó al guardameta, Thibaut Courtois, quien quedó en el suelo, frenó, no se asustó ante la presencia de Antonio Rüdiger y definió a la perfección. Fue así como infló las redes y dejó claro que quiere ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia, enviando un mensaje a Néstor Lorenzo.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, en Real Madrid vs. Real Betis, por La Liga AFP

Vea el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, en Real Madrid vs. Betis, por La Liga de España

¡GOLAZO DE CUCHO PARA DESCONTAR! Hernández gambeteó dos veces a Courtois y marcó el 1-3 del Betis vs. Real Madrid.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bFYWmMLH2C — SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2026