Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta al Algarve 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la etapa 3 con Daniel Felipe Martínez

Este viernes 20 de febrero, la tercera jornada de la Vuelta al Algarve 2026 comenzará en el puerto deportivo de Vilamoura y culminará en la Avenida Engenheiro João Meireles.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 19 de feb, 2026
Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano.
Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano.
Getty Images.

