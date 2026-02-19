Vuelta al Algarve 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la etapa 3 con Daniel Felipe Martínez

La tercera jornada de la Vuelta al Algarve 2026 será para los especialistas contra el tiempo. Esta supone ser el primer reto de los colombianos, quienes son especialistas en la montaña y no destacan mucho en esta modalidad. Daniel Felipe Martínez es el único que puede dar la sorpresa mientras que Juan Guillermo Martínez, Juan Felipe Rodríguez, Adrián Bustamante, Jesús David Peña y Santiago Mesa rodarán a ritmo para seguir apoyando en sus respectivos equipos.

El tercer día también promete ser importante en este sentido, con una contrarreloj individual (CTI) en Vilamoura. El recorrido será de 19,5 kilómetros y llano, ideal para los especialistas. La salida será en el puerto deportivo de Vilamoura y la meta en la Avenida Engenheiro João Meireles.



Corredores favoritos a ganar la etapa 3 de la Vuelta al Algarve 2026

ALMEIDA Juan – Equipo Emirates de los EAU - XRG GANNA Filippo – Granaderos del INEOS LIPOWITZ Florian – Red Bull - BORA - hansgrohe KÜNG Stefan – Equipo de ciclismo profesional Tudor MCNULTY Brandon – Equipo Emirates de los EAU - XRG VAUQUELIN Kévin – Granaderos del INEOS SÖDERQVIST Jakob – Lidl - Trek OLIVEIRA Ivo – Equipo Emirates de los EAU - XRG PRICE-PEJTERSEN Johan – Alpecin-Premier Tech SCHACHMANN Maximiliano – Soudal Quick-Step

Hora y dónde ver la etapa 3 de la Vuelta al Algarve 2026

Fecha: viernes 20 de febrero de 2026

Hora: 9:00 a.m. (Hora Colombia).

Canal: Directv Sports



¿Quién ganó la etapa 3 de la Vuelta al Algarve 2026?

La esperanza del ciclismo francés, Paul Seixas, logró este jueves a sus 19 años su primera victoria como profesional al ganar la segunda etapa de la Vuelta al Algarve, en el Alto da Foia (sur de Portugal).

Al término de una subida de 9 kilómetros con una pendiente media del 6,2%, el corredor del equipo Décathlon CMA CGM superó al esprint al español Juan Ayuso y al portugués João Almeida.