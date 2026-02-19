Vuelta al Algarve 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la etapa 3 con Daniel Felipe Martínez

Publicidad
La tercera jornada de la Vuelta al Algarve 2026 será para los especialistas contra el tiempo. Esta supone ser el primer reto de los colombianos, quienes son especialistas en la montaña y no destacan mucho en esta modalidad. Daniel Felipe Martínez es el único que puede dar la sorpresa mientras que Juan Guillermo Martínez, Juan Felipe Rodríguez, Adrián Bustamante, Jesús David Peña y Santiago Mesa rodarán a ritmo para seguir apoyando en sus respectivos equipos.
El tercer día también promete ser importante en este sentido, con una contrarreloj individual (CTI) en Vilamoura. El recorrido será de 19,5 kilómetros y llano, ideal para los especialistas. La salida será en el puerto deportivo de Vilamoura y la meta en la Avenida Engenheiro João Meireles.
Fecha: viernes 20 de febrero de 2026
Hora: 9:00 a.m. (Hora Colombia).
Canal: Directv Sports
La esperanza del ciclismo francés, Paul Seixas, logró este jueves a sus 19 años su primera victoria como profesional al ganar la segunda etapa de la Vuelta al Algarve, en el Alto da Foia (sur de Portugal).
Al término de una subida de 9 kilómetros con una pendiente media del 6,2%, el corredor del equipo Décathlon CMA CGM superó al esprint al español Juan Ayuso y al portugués João Almeida.