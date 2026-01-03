Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández, puesto como ejemplo por Manuel Pellegrini, técnico del Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, puesto como ejemplo por Manuel Pellegrini, técnico del Betis

Teniendo en cuenta que el mercado de pases invernal está abierto, el entrenador del equipo español recordó lo ocurrido con Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, es figura en La Liga de España
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, es figura en La Liga de España
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad