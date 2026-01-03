Juan Camilo 'Cucho' Hernández, puesto como ejemplo por Manuel Pellegrini, técnico del Betis

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha declarado este sábado en rueda de prensa que el grupo que adiestra está "motivado" ante la visita al Santiago Bernabéu, donde espera "hacer un buen partido", a pesar de que "siempre hay un ambiente de fiesta en estas fechas".

El Real Madrid se enfrentará al Betis con bajas, pero dispone de "un plantel que lo sostiene", aunque "sin duda, Mbappé", lesionado, "es un goleador importante", pero el Betis tiene las de "Isco, Amrabat o Abde", lo que sustenta su intención de "sumar puntos" a pesar de "la dificultad", dijo el chileno.

El técnico santiaguino considera que el mediapunta argentino, Giovani Lo Celso, "más allá de que esté o no Isco, sigue siendo importante" pero con la baja del malagueño "la necesidad es mayor", aunque destacó la actuación de Pablo Fornals, quien "lo está haciendo bien".

"Si Isco no está, debemos ganar sin él. Eso sí, lo echamos mucho de menos y tratamos de que vuelva lo antes posible. Está viniendo todos los días para acá. Es muy maduro mentalmente y estoy seguro de que lo vamos a ver en el campo de juego lo antes posible", añadió el preparador bético.



Las dificultades de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid son comprensibles para Pellegrini, quien conoce que en el club merengue "existe la obligación de golear, ganar y gustar", pero cree que el técnico vasco "tiene la experiencia suficiente para estar en ese puesto", así como "capacidad para superar los baches que se presentan durante la temporada".

Tras la apertura del mercado invernal, Pellegrini insistió en la tesis de que "una cosa es un nombre nuevo y otra es un refuerzo", aunque recordó que "como dijo el presidente", para fichar "habrá que desprenderse ante de algún jugador importante", puesto que el Betis tiene excedido el límite salarial.

El entrenador verdiblanco sabe que "para traer a un refuerzo", se necesita dinero porque no es "sencillo traer jugadores mejores que los que tiene el Betis: la plantilla sigue viva y el equipo aspira a más", si bien resaltó el mérito que tiene "jugar seis años seguidos en Europa", consideró.

En este sentido, el Betis negocia el traspaso del delantero argentino Chimy Ávila, a quien ve "muy bien". "Está teniendo minutos y es un jugador muy importante", aunque es posible que salga de la plantilla para "poder hacer como el año pasado y traer a jugadores como Antony o Juan Camilo 'Cucho' Hernández", mantuvo.