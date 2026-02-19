“James Rodríguez es encantador, sería difícil encontrar cosas malas sobre él; estoy entusiasmado"

La expectativa por el debut de James Rodríguez con el Minnesota United va dejando noticias sobre la figura del colombiano en el equipo estadounidense, y de paso sobre su importancia personal dentro del plantel, por su amplia experiencia a nivel internacional, especialmente por sus pasos en Real Madrid y Bayern Múnich.

En medio de eso el director deportivo del nuevo equipo del mediocampista cucuteño habló sobre las primeras impresiones que ha dejado el '10' en sus días en Estados Unidos, mientras esperaba su visa de trabajo para poder estar disponible para jugar.



La primera impresión de James Rodríguez en Minnesota United

El encargado de hablar fue Manny Lagos para los medios oficiales del club, quien afirmó de entrada que "creo que sus valores y cualidades elevarán al grupo en el camerino. Es un tipo encantador, creo que sería difícil encontrar cosas malas sobre esta persona y su carrera fuera del campo", por lo que destacó lo que dará adentro y afuera del terreno de juego.

En otro tema, el directivo del Minnesota United se refirió a la posición dentro de la cancha que tendrá James Rodríguez, ya que el esquema táctico del director técnico Cameron no tiene un enganche, y se basa en el juego por las bandas.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su presentación en Minnesota United FC Getty Images

"Él (James) es un verdadero número 10 y lo que me encanta del fútbol es que ahora mismo se debate sobre esta posición, si el 10 juega abierto o vuelve al centro del campo", puntualizó, para luego mencionar sobre el tiempo que estará el cucuteño, que no se espera que esté tantas temporadas. "Puede que sólo dure un año o dos, pero mi instinto me dice que los número 10 están gravitando de nuevo al centro del campo. Así que estoy realmente entusiasmado por su fortaleza, es un número 10", finalizó Manny Lagos en un video podcast del club.



¿Cuándo debuta James Rodríguez con el Minnesota United?

Este sábado 21 de febrero comienza la temporada de la MLS y el equipo de los 'Loons' se estrenará de visitante contra el Austin FC, a las 8:30 p.m., pero el futbolista colombiano no fue citado para dicho compromiso y su primera aparición en Estados Unidos se daría hasta el sábado 28 de febrero, en el duelo de locales frente al Cincinnati, a las 4:30 p.m., por la segunda jornada de la Major League Soccer.



Así el panorama, James Rodríguez tendrá un par de días más para entrar en la sintonia del equipo, luego de en las últimas horas recibir la visa de trabajo y así poder entrenar y estar disponible para su director técnico.