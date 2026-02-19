Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / “James Rodríguez es encantador, sería difícil encontrar cosas malas sobre él; estoy entusiasmado"

“James Rodríguez es encantador, sería difícil encontrar cosas malas sobre él; estoy entusiasmado"

El futbolista colombiano James Rodríguez fue tema para uno de los directivos del Minnesota United, quien se refirió a lo que aportará adentro y afuera de la cancha en el cuadro de la MLS.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de feb, 2026
Comparta en:
James Rodríguez
James Rodríguez, futbolista colombiano - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad