Gol Caracol  / Brasil confirmó nuevo partido de preparación para el Mundial 2026; acá los detalles

Este duelo de fogueo cerrará la preparación de la Selección Brasil para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Los dirigidos por Carlo Ancelotti hacen parte del grupo C.

Por: EFE
Actualizado: 19 de feb, 2026
La Selección Brasil confirmó nuevo amistoso de cara al Mundial 2026.
Foto: AFP

