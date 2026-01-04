Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, testigos de un golazo del Real Madrid

Publicidad
Real Madrid no quiere perderle pisada al Barcelona en la lucha por el título de La Liga. A pesar de no haber contado con Kylian Mbappé, por lesión, en el partido contra Betis, apareció Gonzalo García, quien se vistió de heroe y por duplicado. Y es que se reportó al minuto 20 y, posteriormente, lo volvió a hacer al 50', firmando uno de los mejores tantos del conjunto 'merengue' en la temporada.
¡QUE GOLAZO DE GONZALO GARCÍA! ZAPATAZO INFERNAL Y DOBLETE DEL DELANTERO PARA EL 2-0 DEL MADRID ANTE BETIS.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2026
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/of5hGv8yL1