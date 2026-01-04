Síguenos en:
Gol Caracol  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, testigos de un golazo del Real Madrid

En el estadio Santiago Bernabéu y con la presencia de ambos colombianos en cancha, Real Madrid anotó uno de los mejores goles de la temporada en La Liga de España

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ene, 2026
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, en Real Madrid vs. Real Betis, por La Liga
