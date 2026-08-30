Vea el gol de Kevin Viveros en Athlético Paranaense vs. Fluminense, en el Brasileirao

Este domingo, Athletico Paranaense empató 3-3 con Fluminense, en el Brasileirao, gracias a un agónico gol de penalti del colombiano Kevin Viveros.
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Al 90+4', Viveros fue el encargado de cobrar desde los doce pasos. Un remate fuerte al medio del arco fue suficiente para celebrar y rescatar un punto en casa.
Al 'cafetero' ya le habían anulado un gol al 85' por fuera de juego.
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Vea el gol de Kevin Viveros:
GOOOLLLL from Kevin Viveros! He continues his amazing form by scoring a last minute penalty to tie the game 3-3 for Paranaense vs Fluminense in the Brasileirao! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/K7eSV7ELWR— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) August 30, 2026