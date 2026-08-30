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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Kevin Viveros en Athlético Paranaense vs. Fluminense, en el Brasileirao

Vea el gol de Kevin Viveros en Athlético Paranaense vs. Fluminense, en el Brasileirao

El delantero colombiano Kevin Viveros anotó un agónico gol de penalti para rescatar un punto en casa de Athlético Paranaense frente a Fluminense. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Kevin Viveros, colombiano del Paranaense.
Kevin Viveros, colombiano del Paranaense.
Getty Images.

Este domingo, Athletico Paranaense empató 3-3 con Fluminense, en el Brasileirao, gracias a un agónico gol de penalti del colombiano Kevin Viveros.

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Al 90+4', Viveros fue el encargado de cobrar desde los doce pasos. Un remate fuerte al medio del arco fue suficiente para celebrar y rescatar un punto en casa.

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