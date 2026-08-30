Al DT de Benfica poco le importa los millones que costó Richard Ríos; “yo tomo las decisiones”

Marco Silva, actual entrenador del Benfica, se presentó este domingo en rueda de prensa con fuertes declaraciones en la previa del partido frente al Estoril, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Portugal.

Durante su intervención, el técnico portugués fue cuestionado de manera directa sobre la gestión de la plantilla y en particular, sobre la falta de minutos de algunos refuerzos recientes como es el caso del polaco Kaminski, quien ha tenido una mínima participación en los últimos encuentros oficiales del conjunto. Al mismo tiempo, que fue cuestionado por el paisa Richard Ríos.

Con un tono firme y directo, el estratega defendió sus elecciones técnicas argumentando que la suplencia de determinados futbolistas no responde a favoritismos, sino a la exigente competencia interna que existe dentro del grupo.

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De hecho, el entrenador comparó la situación con la de otros jugadores de peso y elevado coste en el mercado, cuestionando si la exigencia externa busca alterar el once inicial solo por el valor económico de las incorporaciones. "¿Cuántos minutos jugó? Ríos, ¿cuánto costó? ¿Cuántos minutos jugó?", expresó de forma contundente, defendiendo su rol de tomar las mejores decisiones en beneficio competitivo del equipo en cada compromiso.



Asimismo, Silva descartó individualizar el caso de Kaminski y explicó que cuando un jugador que empezó sumando minutos deja de hacerlo, se debe puramente al rendimiento competitivo y al gran momento que atraviesan compañeros en su misma demarcación.

Richard Ríos, futbolista colombiano en el Benfica - Foto: Benfica Oficial

Utilizó ejemplos de la plantilla para recalcar que la exigencia del club obliga a mantener a los futbolistas que mejor se encuentran, sin dejarse presionar por factores externos o especulaciones sobre nombres propios que atraviesan baches de rendimiento deportivo. De esta forma, reafirmó su compromiso total con la meritocracia dentro del vestuario.

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"Podría mencionar jugadores que costaron un poco menos. Estoy aquí para tomar decisiones para el equipo que creo que es el mejor para jugar en cada partido, ese es mi rol como entrenador, y yo tomo las decisiones", cerró diciendo el DT del Benfica.

Un futuro incierto que despierta ofertas millonarias

Entre tanto, ante este panorama de poca regularidad bajo las órdenes de Marco Silva, la continuidad del 'cafetero' en el Benfica empieza a generar intensas especulaciones en el entorno internacional. Su alto valor de tasación y su actual rol secundario no han pasado desapercibidos para la directiva ni para el mercado de fichajes.

En las últimas horas, los reportes apuntan a un fuerte interés por parte de nuevos pretendientes dispuestos a poner una importante suma sobre la mesa, destacando especialmente la aparición de un club en Italia como la Roma, que sigue muy de cerca los pasos del talentoso jugador para intentar concretar su fichaje próximamente y darle un nuevo rumbo a su carrera en Europa.