Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Santiago Buitrago; "además de la camiseta de la montaña hubiera sido bonito ganar la etapa"

Santiago Buitrago; "además de la camiseta de la montaña hubiera sido bonito ganar la etapa"

El colombiano Santiago Buitrago se mostró cero conformista y aseguró que una victoria lo hubiera alegrado aún más pese a convertirse en el portador de la camiseta de lunares azules.

Por: EFE
Actualizado: 30 de ago, 2026
Comparta en:
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), líder de la clasificación de la montaña de La Vuelta a España 2026 se mostró contento por haberse enfundado el maillot de puntos azules, pero a la vez lamentó haber perdido la opción de ganar la etapa.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

“Hoy quería ir a por la etapa. Lo intenté hasta el final. Las referencias que me daban desde el coche no eran las justas. Pensé que al inicio del puerto tenía más tiempo, y cuando me volví a mirar, ya venían allí. Es una pena. Al final, una etapa tan larga, y te cogen al final, es duro", dijo Buitrago en la cima de Aitana.

Jhon Durán Ollie Watkins Aston Villa
Gol Caracol

Fue competencia de Jhon Durán, pero siguió sus pasos y aceptó millonaria oferta de Arabia Saudita

Marlos Moreno Atlético Nacional
Fútbol Colombiano

Definido el futuro de Marlos Moreno, de buen momento en Nacional; jugosa oferta de Brasil

Marco Silva DT del Benfica y Richard Ríos jugador del Bénfica
Colombianos en el exterior

Al DT de Benfica poco le importa los millones que costó Richard Ríos; “yo tomo las decisiones”

Últimas noticias

Santiago Buitrago se puso la camiseta de lunares azules, tras la etapa 9.
Ciclismo

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 9

Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Ciclismo

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 9; Buitrago, líder de la montaña

El ciclista bogotano, de 26 años, tratará a partir del martes de mantener el jersey que de momento lo acredita como mejor escalador.

Publicidad

"Estoy contento con el maillot, y lo intentaremos defender hasta el final, e intentar disfrutarlo. Hubiera sido más bonito el poder también ganar hoy. Llegar primero es lo máximo. Pero tener este jersey me hace mucha ilusión e intentaremos defenderlo hasta el final", concluyó.

Kylian Mbappé; jugador del Real Madrid
Gol Caracol

Así fue el gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Málaga; pase de Trent Alexander-Arnold

Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Ciclismo

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 9; Buitrago, líder de la montaña

Actual director deportivo del F.C. Barcelona
Gol Caracol

Hansi Flick analiza los últimos fichajes del Barcelona y respalda el proceso de Lamine Yamal

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Deportistas Colombianos

España

Ciclismo Internacional

Ciclistas Colombianos

Santiago Buitrago

Vuelta a España

Internacional

Ciclistas Vuelta a España

Etapas Vuelta a España

Colombianos Vuelta a España

Posiciones Vuelta a España

Publicidad

Publicidad

Publicidad