El Aston Villa, antiguo equipo donde debutó en el exterior el colombiano Jhon Durán confirmó este domingo la salida del futbolista de la Selección de Inglaterra Ollie Watkins al Al-Hilal de Arabia Saudí, en un traspaso valorado en 51 millones de libras (60 millones de euros).

Watkins, de 30 años, ha optado por marcharse del Villa este verano con la intención de firmar un último gran contrato en Arabia Saudí, aprovechando además el complicado verano en Birmingham donde Unai Emery ha perdido a jugadores clave para ganar la Europa League y acabar cuarto en Premier League como Morgan Rogers, Lucas Digne, Youri Tielemans y Ezri Konsa.

El futbolista inglés presionó para salir y no fue incluido en la convocatoria para el primer partido de liga que el Villa perdió por 4-0 contra el Brighton & Hove Albion. Pese a que pidió perdón a sus compañeros esta semana por su comportamiento, sus intenciones no han cambiado y su salida ha obligado a la dirección deportiva a activar la operación de Nico Jackson, que llegará a Birmingham procedente del Chelsea a cambio de 65 millones de libras (75 millones de euros).

عين ترحّب.. وعين تهلّي 💙🤩 pic.twitter.com/sWAy1fp1tJ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 30, 2026

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¿Cómo ha sido el paso del jugador británico en el Aston Villa?

El delantero del Aston Villa, club llegó al equipo para el 2020, procedente del Brentford, Watkins ha disputado 278 partidos, marcado 108 goles y repartido 47 asistencias. Al mismo tiempo, llegó a ganar la Europa League y clasificar a la Champions Legue en dos ocasiones.

Con la salida de Ollie Watkins, uno de los máximos referentes ofensivos del equipo inglés, inicia una nueva era de reconstrucción en la plantilla del técnico español , Unai Emery. Esta renovación se vuelve una prioridad teniendo en cuenta los últimos resultados del equipo, marcados por una reciente derrota 4-0 ante el Brighton, un empate frente al Mönchengladbach y una caída ante el PSG.