Vea el gol de Luis Díaz HOY, en el Bayern Múnich vs. Colonia, por Copa de Alemania

Este miércoles 29 de octubre, el Bayern Múnich se enfrentó a Colonia, por un duelo correspondiente a la Copa de Alemania. Y, evidentemente, quien se llevó todo el protagonista fue Luis Díaz.

Con el marcador abajo, el guajiro apareció a los 35 minutos para sacar provecho de una pelota que, luego de que el golero rival la atajara, le quedara en los pies para solo empujarla y sellar el empate parcial en ese momento del partido.

Minutos después, Harry Kane se reportó y selló el 2-1, antes del medio tiempo.



Vea el gol de Luis Díaz HOY: