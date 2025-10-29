Síguenos en::
Vea el gol de Luis Díaz HOY, en el Bayern Múnich vs. Colonia, por Copa de Alemania

El guajiro aprovechó un rebote y se reportó con gol en el cuadro 'bávaro', que estaba pasando afugias contra Colonia, en Copa de Alemania.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
