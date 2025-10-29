La Selección Colombia sufrió en el Mundial femenino Sub-17: así fue el gol de Noa Fukushima

La ilusión de clasificar a los cuartos de final del Mundial femenino Sub-17, se diluyó rápidamente para la Selección Colombia. Cuando tan solo iban 10 minutos de partido, en el campo 2 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, Japón abrió el marcador por intermedio de Ua Ono. Lejos de conformarse con ello, las niponas fueron por más y consiguieron su premio.

Al minuto 20', el conjunto asiático armó una buena jugada colectiva, 'enloqueció' a la defensa 'tricolor' y eso le permitió soltar marcas. Adentro del área, Noa Fukushima no perdonó, y definió de buena manera, venciendo a la guardameta colombiana, que no pudo hacer nada. Dicha anotación significó el 2-0 parcial, por los octavos de final del certamen orbital.

Ua Ono celebra el gol de Japón contra la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-17 Getty Images

Vea el gol de Noa Fukushima, con Japón vs. Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-17