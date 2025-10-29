Japón, sin piedad de Selección Colombia: gol de Konoha Nakamura en Mundial femenino Sub-17

En el campo 2 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, la Selección Colombia se vio ampliamente superada por Japón. El marcador se abrió por intermedio de Ua Ono, a los 10 minutos, tras un buen remate al ángulo. Lejos de conformarse con ello, las niponas fueron más y encontraron el 2-0 parcial, gracias a Noa Fukushima, quien aprovechó una desatención defensiva.

Cuando transcurría el minuto 42, el conjunto asiático hiló una buena acción a puro toque. Allí, la defensa colombiana no pudo hacer nada para cortar el avance y, tras un rebote, llegó a los pies de Konoha Nakamura, quien definió a la perfección. De esa manera, el partido de octavos de final del Mundial se convirtió en goleada.

Noa Fukushima celebra su gol con Japón frente a la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-17 Getty Images

Vea el gol de Konoha Nakamura, con Japón vs. Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-17