¿Leonel Álvarez llegará al banco técnico de Atlético Nacional?; hubo respuesta oficial

Atlético Nacional sigue en la búsqueda de un director técnico tras la salida de Javier Gandolfi hace unas semanas. Ya quedó descartado el arribo de Pablo Guede, pero en el sonajero de candidatos han vislumbrado nombres importantes, incluido uno que tiene un buen presente en Liga BetPlay II-2025. Se trata de Leonel Álvarez.

Lo cierto es que en las últimas horas, el propio timonel y que dirige al Atlético Bucaramanga se refirió a estos rumores que lo vinculan con el 'verdolaga'. Su respuesta fue tajante, aunque dejó una frase en el aire que llamó bastante la atención.

¿Qué dijo Leonel Álvarez sobre la posibilidad de dirigir a Atlético Nacional?

Leonel Álvarez, técnico de Bucaramanga - Foto: Bucaramanga Oficial

"Tengo un contrato con Bucaramanga y yo estoy feliz, contento acá. Desde luego el fútbol es muy dinámico y hoy estamos acá, mañana no, pero yo tengo un compromiso, una responsabilidad muy grande y el hecho de que lo quieran a uno, equipo grande como Nacional, es muy bueno también", dijo el entrenador de 60 años en diálogo con 'Arley Deportes'.

Publicidad

Luego Álvarez agregó que "yo todo lo asumo con tranquilidad y ahora estoy en Bucaramanga. Tengo una responsabilidad y un compromiso enorme con la institución, con los directivos, con los hinchas que son la razón de ser, tenemos el foco puesto en el partido del viernes (contra Fortaleza)".