Fútbol Colombiano  / ¿Leonel Álvarez llegará al banco técnico de Atlético Nacional?; hubo respuesta oficial

¿Leonel Álvarez llegará al banco técnico de Atlético Nacional?; hubo respuesta oficial

Atlético Nacional busca nuevo entrenador y el nombre de Leonel Álvarez ha sonado con intensidad. Los hinchas de los 'verdolagas' están a la expectativa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
Leonel Álvarez actualmente dirige al Atlético Bucaramanga.
