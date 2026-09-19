Vea el gol de Matías Orozco en Castellón vs. Tenerife, en la Liga 2 de España

Matías Orozco, de 18 años, marcó su primer gol con el Castellón, en la Liga 2 de España. El volante, cuya ficha pertenece al Brighton, fue una de las sorpresas de Néstor Lorenzo en la más reciente convocatoria de la Selección Colombia.
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A los 24 minutos, Adam Jakobsen filtró una pelota en el área y Orozco apareció con un remate colocado y ajustado al poste del arco de Tenerife.
Vea el gol de Matías Orozco:
Primer gol para el volante Colombiano Matías Orozco(18) en Europa ⚽ marcó el 2-0 del Castellón ante el Tenerife 🛠️ recientemente convocado a la Seleccion Colòmbia 🇨🇴 pic.twitter.com/ZXaFSKKwNi— Colombia Scouts 🇨🇴 🏟⚽️ (@JvenesPromesas3) September 19, 2026
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