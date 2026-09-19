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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Matías Orozco en Castellón vs. Tenerife, en la Liga 2 de España

Vea el gol de Matías Orozco en Castellón vs. Tenerife, en la Liga 2 de España

Este sábado, Matías Orozco, una de las sorpresas en la convocatoria de la Selección Colombia, marcó su primer gol con la camiseta del Castellón. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Matías Orozco, jugador del Castellón.
Matías Orozco, jugador del Castellón
Castellón.

Matías Orozco, de 18 años, marcó su primer gol con el Castellón, en la Liga 2 de España. El volante, cuya ficha pertenece al Brighton, fue una de las sorpresas de Néstor Lorenzo en la más reciente convocatoria de la Selección Colombia.

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A los 24 minutos, Adam Jakobsen filtró una pelota en el área y Orozco apareció con un remate colocado y ajustado al poste del arco de Tenerife.

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Vea el gol de Matías Orozco:

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