Vea el gol de Matías Orozco en Castellón vs. Tenerife, en la Liga 2 de España

Matías Orozco, de 18 años, marcó su primer gol con el Castellón, en la Liga 2 de España. El volante, cuya ficha pertenece al Brighton, fue una de las sorpresas de Néstor Lorenzo en la más reciente convocatoria de la Selección Colombia.

A los 24 minutos, Adam Jakobsen filtró una pelota en el área y Orozco apareció con un remate colocado y ajustado al poste del arco de Tenerife.

Vea el gol de Matías Orozco:

Primer gol para el volante Colombiano Matías Orozco(18) en Europa ⚽ marcó el 2-0 del Castellón ante el Tenerife 🛠️ recientemente convocado a la Seleccion Colòmbia 🇨🇴 pic.twitter.com/ZXaFSKKwNi — Colombia Scouts 🇨🇴 🏟⚽️ (@JvenesPromesas3) September 19, 2026