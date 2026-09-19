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Gol Caracol  / Mourinho esquiva la polémica sobre las camisetas de Ceuta; "yo hablo de fútbol"

Mourinho esquiva la polémica sobre las camisetas de Ceuta; "yo hablo de fútbol"

El DT del Real Madrid, José Mourinho, evitó pronunciarse sobre la reciente controversia y que tiene en el punto de mira a Mbappé y Vinícius, quienes lucieron las camisetas cortadas.

Por: EFE
Actualizado: 19 de sept, 2026
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José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
Foto: AFP

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, no quiso manifestarse sobre la decisión de los franceses Kylian Mbappé e Ibrahima Konate y el brasileño Vinícius Junior de no lucir en toda su extensión la camiseta de apoyo a Ceuta durante los prolegómenos del partido del pasado martes contra el Elche.

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“Yo hablo de fútbol”, se limitó a contestar en rueda de prensa tras negar con la cabeza mientras escuchaba la pregunta.

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Los tres futbolistas salieron al estadio Martínez Valero de Elche con la camiseta doblada, de modo que no se leía el mensaje de apoyo hacia el pueblo ceutí, como consecuencia de la crisis que ha afectado a la ciudad desde finales de julio,ha provocado críticas y una queja de la Peña Madridista de Ceuta.

Kylian Mbappé y Vinícius en la previa del juego entre Elche y Real Madrid por la Liga de España.
Kylian Mbappé y Vinícius en la previa del juego entre Elche y Real Madrid por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

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Una decisión que explicó el miércoles uno de los protagonistas, Mbappé, al justificar su postura por tener un recuerdo para "todos los inmigrantes que han perdido la vida y también están en condiciones duras".

"Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano", comenzó el francés.

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"Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", añadió Mbappé, quien dijo que fue una "decisión del club el vestir la camiseta” y que “los jugadores” tenían que vestirla", reconoció.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid
José Mourinho, entrenador del Real Madrid
Foto: AFP

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Días más tarde, este viernes Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, viajó acompañado por el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, así como por el presidente de honor de la entidad, José Martínez 'Pirri', a Ceuta para mostrar su apoyo.

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