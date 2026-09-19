Colombia vs. Nigeria, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Femenino Sub-20

Los cuartos de final del Mundial femenino Sub-20 Polonia 2026 concluyen en Lodz con el enfrentamiento entre Nigeria y Colombia.

Tras los dos primeros partidos en Polonia, Nigeria encontró su ritmo y alcanzó su mejor forma. Después de ganar confianza con una contundente victoria por 10-1 sobre Nueva Caledonia en su último partido de la fase de grupos, los representantes de la CAF desafiaron todos los pronósticos y sorprendieron a Inglaterra con un 3-0 en los octavos de final. Ahora, Moses Aduku y sus jugadores se atreven a soñar en grande con el objetivo de regresar a las semifinales, una hazaña que Nigeria no logra desde Canadá 2014, cuando Asisat Oshoala brillaba con las Falconets.

Sin embargo, los gigantes africanos deberán estar atentos a Colombia en lo que promete ser un partido de cuartos de final muy abierto. El equipo de Carlos Paniagua, aunque fue inferior durante algunos periodos, logró una gran sorpresa al eliminar a la anfitriona Polonia por 1-0 en octavos de final. Valientes y resilientes, las sudamericanas esperan resarcirse de lo ocurrido hace dos años en casa, cuando fueron eliminadas en la tanda de penaltis por Países Bajos (2-2, 3-0). Dieciséis años después de su última aparición en semifinales, las jóvenes colombianas tienen otra oportunidad de hacer historia.

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"Iremos partido a partido. Estamos muy contentos de estar en cuartos de final, así que primero pensaremos en Nigeria, pero este equipo siempre competirá para ganar. Nuestro sueño es ganar el título mundial, pero vamos partido a partido", dijo Juana Ortegon, mediocampista de Colombia



"[Después del partido contra Inglaterra] les dije a las jugadoras: este partido ya pasó, celebremos brevemente porque tenemos el siguiente partido, así que concentrémonos en el siguiente", contó Moses Aduku, entrenador de Nigeria.

Hora y dónde ver Colombia vs. Nigeria

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Fecha: domingo 20 de septiembre.

Hora: 8:00 a.m. (hora Colombia).

Estadio: Lodz.

Transmisión: Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.