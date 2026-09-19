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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz, comprometido en gol al Nottingham Forest frente a Coventry; ¡le ganaron la espalda!

Daniel Muñoz, comprometido en gol al Nottingham Forest frente a Coventry; ¡le ganaron la espalda!

Coventry City se puso en ventaja sobre Nottingham Forest con gol de Jay DaSilva, quien le ganó el duelo al colombiano Daniel Muñoz. ¡Acá el VIDEO completo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Daniel Muñoz, jugador del Nottingham Forest.
Daniel Muñoz, jugador del Nottingham Forest.
AFP.

Este sábado, Coventry City abrió la cuanta contra Nottingham Forest con gol de Jay DaSilva, quien le ganó el duelo al colombiano Daniel Muñoz.

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A los 55 minutos, el arquero Carl Rushworth lanzó un pase en largo, DaSilva atacó la espalda de Muñoz y luego definió

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Vea el gol de Jay DaSilva:

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