Daniel Muñoz, comprometido en gol al Nottingham Forest frente a Coventry; ¡le ganaron la espalda!

Este sábado, Coventry City abrió la cuanta contra Nottingham Forest con gol de Jay DaSilva, quien le ganó el duelo al colombiano Daniel Muñoz.

A los 55 minutos, el arquero Carl Rushworth lanzó un pase en largo, DaSilva atacó la espalda de Muñoz y luego definió

Vea el gol de Jay DaSilva:

Nottingham Forest 0-1 Coventry City

Jay DaSilva goal pic.twitter.com/y6JwgMwDxy — Nasser (@N10Junn) September 19, 2026