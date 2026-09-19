Daniel Muñoz, comprometido en gol al Nottingham Forest frente a Coventry; ¡le ganaron la espalda!

Este sábado, Coventry City abrió la cuanta contra Nottingham Forest con gol de Jay DaSilva, quien le ganó el duelo al colombiano Daniel Muñoz.
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A los 55 minutos, el arquero Carl Rushworth lanzó un pase en largo, DaSilva atacó la espalda de Muñoz y luego definió
Vea el gol de Jay DaSilva:
Nottingham Forest 0-1 Coventry City— Nasser (@N10Junn) September 19, 2026
Jay DaSilva goal pic.twitter.com/y6JwgMwDxy
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