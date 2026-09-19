"Nelson Deossa dejó de querer jugar como Deossa FC y entendió que el colectivo es más importante"

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, afirmó que, tras lograr el mejor comienzo de temporada de la historia del club, lo que "es un dato importante", lo que les gustaría es "tener el mejor final de la historia".

El conjunto de Pellegrini, tercer clasificado de la Liga, ha logrado cinco victorias en los seis partidos que ha disputado esta temporada, lo que nunca había logrado. El técnico chileno lo consideró, en la rueda de prensa previa al partido contra el Deportivo de A Coruña, un buen dato, dijo que lo importante es lograr el mejor final de campaña del club, pero que "el desafío es grande" y que "tampoco" puede "salir de la realidad económica" de la entidad.

Ensalzó al centrocampista colombiano Nelson Deossa, quien, "por las condiciones" que tiene, "puede jugar en varias posiciones", e indicó que en su evolución "fue importante el convencimiento de que se sumara a un funcionamiento colectivo, ya que el año pasado quería tener el Deossa FC, pero ya lo entendió".

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Además, el chileno se mostró "contento" con el rendimiento de sus dos extremos, el brasileño Antony dos Santos, a quien "le puede faltar algo de precisión, pero es normal" después de estar tres meses lesionado al final de la pasada campaña, y el marroquí Abde Ezzalzouli, que "ya mejoró las definiciones", aunque "todavía puede dar muchísimo más y él es consciente".



Nelson Deossa en Real Betis vs. Getafe. Getty Images.

En vísperas de la visita al Deportivo de A Coruña que las tres victorias consecutivas logradas en Liga "ayudan a tener una recuperación rápida" de cara al "partido complicado" que espera este domingo en Riazor.

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Pellegrini alabó este sábado en rueda de prensa al Deportivo, "un equipo que juega bien al fútbol, más creativo que destructivo" y en el que el gabonés Pierre-Emerick "Aubameyang está haciendo goles" porque "la edad" que tiene, 37 años, "no es un impedimento cuando se tiene calidad".