Vea el gol de Óscar Estupiñán con Juárez frente a Necaxa por la Liga MX

Por la octava fecha de la Liga MX, Necaxa recibió este viernes la visita de Juárez en el Estadio Victoria, donde ambos conjuntos igualaron 1-1. El colombiano Óscar Estupiñán marcó para los ‘bravos’, mientras que Tomás Baladoni convirtió para los ‘rayos’.
Apenas transcurrían tres minutos de juego cuando Raymundo Fulgencio asistió a Óscar Estupiñán, quien con un remate de zurda puso en ventaja a su equipo. Con este tanto, el delantero con pasado en Once Caldas suma tres goles en el campeonato azteca.
Muy temprano en el partido, Estupiñan mandó el balón al fondo de las redes. 💥— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 13, 2025
* Así llegó el tercer tanto en el torneo del delantero colombiano de @fcjuarezoficial. 📹#J8 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/XxNhhuE8pK