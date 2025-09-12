Vea el gol de Óscar Estupiñán con Juárez frente a Necaxa por la Liga MX

Por la octava fecha de la Liga MX, Necaxa recibió este viernes la visita de Juárez en el Estadio Victoria, donde ambos conjuntos igualaron 1-1. El colombiano Óscar Estupiñán marcó para los ‘bravos’, mientras que Tomás Baladoni convirtió para los ‘rayos’.

Apenas transcurrían tres minutos de juego cuando Raymundo Fulgencio asistió a Óscar Estupiñán, quien con un remate de zurda puso en ventaja a su equipo. Con este tanto, el delantero con pasado en Once Caldas suma tres goles en el campeonato azteca.



Así fue el gol de Óscar Estupiñán frente a Necaxa