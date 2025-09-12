Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Óscar Estupiñán con Juárez frente a Necaxa por la Liga MX

Vea el gol de Óscar Estupiñán con Juárez frente a Necaxa por la Liga MX

El delantero colombiano, de 28 años, se hizo presente en el marcador frente a los ‘rayos’ del Necaxa y ya suma tres celebraciones en su cuenta personal en el fútbol mexicano.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 12, 2025 10:57 p. m.
Óscar Estupiñán, delantero colombiano al servicio de Juárez
