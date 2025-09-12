Álvaro Montero hizo su estreno con Vélez Sarsfield; así le fue al portero colombiano

Álvaro Montero vivió un debut inesperado con Vélez Sarsfield en el fútbol argentino. El guardameta colombiano, que llegó esta temporada procedente de Millonarios, tuvo sus primeros minutos con la camiseta del ‘fortín’ en el empate sin goles frente a Huracán, por la octava fecha del campeonato.

El encuentro, disputado en el estadio Tomás Ducó, transcurría con normalidad hasta que a los 29 minutos el arquero titular, Tomás Marchiori, sufrió una lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego. Ante esa situación, Gustavo Barros Schelotto no dudó en darle la oportunidad a Montero, quien se puso los guantes para custodiar la portería en el resto del compromiso.

Aunque el duelo careció de emociones claras en ataque, el ingreso del colombiano fue uno de los hechos más destacados de la jornada. Con solvencia, el exjugador de Millonarios se mostró seguro en las pocas aproximaciones de Huracán, transmitiendo confianza a su defensa. El resultado final fue 0-0, lo que le permitió a Vélez sumar un punto valioso para mantenerse en la parte alta de la tabla. Actualmente, el ‘fortín’ ocupa la tercera posición del grupo B con 15 unidades, a solo una del líder Deportivo Riestra.



¿Cómo le fue a Álvaro Montero?

Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarfsfield @alvaromontero1/Instagram

El debut del portero de 30 años dejó una buena impresión en Argentina. Según los registros de la aplicación Sofascore, Montero obtuvo una calificación de 6.9, destacándose por su juego aéreo y sus intervenciones en los momentos de mayor presión. Si bien no fue exigido en exceso, supo responder con seguridad en las pocas llegadas del rival.

Publicidad

Para el nacido en El Molino (La Guajira), este estreno representa una nueva etapa en su carrera profesional. Tras consolidarse como figura en Millonarios y alcanzar la Selección Colombia, ahora busca abrirse camino en el exigente fútbol argentino, donde Vélez lo fichó como una pieza de jerarquía para la temporada.

¿Cuándo vuelve a jugar Vélez Sarsfield?

El equipo de Montero tendrá un reto de mayor exigencia en su próximo compromiso. El martes 16 de septiembre enfrentará a Racing de Avellaneda en el estadio José Amalfitani, en un duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido está programado para las 5:00 p. m. (hora colombiana) y será uno de los encuentros más atractivos de la semana.

Publicidad

Ese choque será la oportunidad para que Álvaro Montero sume más minutos y demuestre su calidad en un escenario internacional, donde su experiencia podría ser determinante para las aspiraciones de Vélez.