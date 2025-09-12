Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Junior 1-1 Equidad

Publicidad
Este viernes 12 de septiembre, Junior de Barranquilla y La Equidad abrieron la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la capital del Atlántico. El compromiso terminó igualado 1-1, con goles de Guillermo Paiva para el ‘tiburón’ y Jovanny Bolívar para los ‘aseguradores’.
En el primer tiempo, pese a la iniciativa de los locales, ambos equipos se fueron al descanso con el marcador en ceros. El Metropolitano, una vez más, registró una floja asistencia.
En la etapa complementaria, el guion no cambió demasiado: Junior mantuvo el dominio sobre los capitalinos, que encontraron en Eduar Esteban a su mejor figura, siempre atento cuando fue exigido.
Con el ingreso de Bryan Castrillón y Teófilo Gutiérrez, el conjunto ‘tiburón’ mejoró en ofensiva, pero el guardameta visitante respondió con solvencia para sostener su arco en cero. Por su parte, La Equidad también exigió a Jefferson Martínez, quien estuvo seguro para salvar a su equipo.
El gol llegó a los 70 minutos, cuando Bryan Castrillón envió un centro desde el costado izquierdo y Guillermo Paiva apareció para conectar de cabeza y poner el 1-0 parcial a favor de Junior.
Los dirigidos por Diego Merino pudieron aumentar la ventaja con algunas aproximaciones claras, pero se toparon nuevamente con las manos seguras de Eduar Esteban, figura de la visita. Sin embargo, cuando todo parecía definido, Jovanny Bolívar igualó la contienda al minuto 88 con un potente remate de pierna derecha, decretando el 1-1 final.
|Posición
|Nombre de equipos
|PJ
|Puntos
|1
|Junior
|11
|21
|2
|Medellín
|10
|20
|3
|Fortaleza
|10
|18
|4
|Bucaramanga
|9
|17
|5
|Atlético Nacional
|10
|17
|6
|Tolima
|10
|17
|7
|Llaneros
|10
|17
|8
|Santa Fe
|10
|13
|9
|Deportivo Pereira
|10
|12
|10
|Alianza
|10
|12
|11
|Millonarios
|10
|11
|12
|Envigado
|10
|11
|13
|Deportivo Cali
|10
|11
|14
|La Equidad
|11
|11
|15
|Unión Magdalena
|10
|11
|16
|Once Caldas
|10
|10
|17
|Boyacá Chicó
|10
|10
|18
|Pasto
|9
|9
|19
|Águilas Doradas
|10
|8
|20
|América
|8
|6
Sábado 13 de septiembre
Domingo 14 de septiembre