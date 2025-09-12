Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Junior 1-1 Equidad

Este viernes 12 de septiembre, Junior de Barranquilla y La Equidad abrieron la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la capital del Atlántico. El compromiso terminó igualado 1-1, con goles de Guillermo Paiva para el ‘tiburón’ y Jovanny Bolívar para los ‘aseguradores’.

En el primer tiempo, pese a la iniciativa de los locales, ambos equipos se fueron al descanso con el marcador en ceros. El Metropolitano, una vez más, registró una floja asistencia.

En la etapa complementaria, el guion no cambió demasiado: Junior mantuvo el dominio sobre los capitalinos, que encontraron en Eduar Esteban a su mejor figura, siempre atento cuando fue exigido.

Con el ingreso de Bryan Castrillón y Teófilo Gutiérrez, el conjunto ‘tiburón’ mejoró en ofensiva, pero el guardameta visitante respondió con solvencia para sostener su arco en cero. Por su parte, La Equidad también exigió a Jefferson Martínez, quien estuvo seguro para salvar a su equipo.

El gol llegó a los 70 minutos, cuando Bryan Castrillón envió un centro desde el costado izquierdo y Guillermo Paiva apareció para conectar de cabeza y poner el 1-0 parcial a favor de Junior.

Los dirigidos por Diego Merino pudieron aumentar la ventaja con algunas aproximaciones claras, pero se toparon nuevamente con las manos seguras de Eduar Esteban, figura de la visita. Sin embargo, cuando todo parecía definido, Jovanny Bolívar igualó la contienda al minuto 88 con un potente remate de pierna derecha, decretando el 1-1 final.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025

Posición Nombre de equipos PJ Puntos 1 Junior 11 21 2 Medellín 10 20 3 Fortaleza 10 18 4 Bucaramanga 9 17 5 Atlético Nacional 10 17 6 Tolima 10 17 7 Llaneros 10 17 8 Santa Fe 10 13 9 Deportivo Pereira 10 12 10 Alianza 10 12 11 Millonarios 10 11 12 Envigado 10 11 13 Deportivo Cali 10 11 14 La Equidad 11 11 15 Unión Magdalena 10 11 16 Once Caldas 10 10 17 Boyacá Chicó 10 10 18 Pasto 9 9 19 Águilas Doradas 10 8 20 América 8 6

Próximos partidos de la Liga BetPlay ll-2025

Sábado 13 de septiembre



Fortaleza vs. América de Cali - 2:00 p. m.

Alianza FC vs. Millonarios - 4:10 p. m.

Once Caldas vs. Envigado - 6:20 p. m.

Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga - 8:30 p. m.

Domingo 14 de septiembre

