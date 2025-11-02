Óscar Perea la rompió con Colombia Sub-20 y ahora marca en Portugal con el AVS

El colombiano Óscar Perea fue protagonista con el AVS, marcando uno de los tantos en el vibrante empate 2-2 contra el Tondela, en un encuentro válido por la jornada 10 de la Liga Portugal.

El delantero, que llegó a préstamo al conjunto luso, demostró el buen momento que pasa y el olfato goleador al anotar el segundo gol para su equipo. Perea recibió el balón en tres cuartos de cancha e inmediatamente activó su característica más letal: la velocidad. Superando con facilidad a su marcador en una carrera, el jugador de la Selección Colombia Sub-20 se adentró en el área, y antes de que el portero pudiera achicar el ángulo, lanzó un disparo raso fuerte que quedó lejos del alcance del portero.

A pesar de la valiosa contribución del extremo 'cafetero', el AVS no pudo sostener la ventaja y el Tondela logró igualar el marcador en la segunda mitad. El empate 2-2 fue un resultado agridulce para el AVS, que sigue en la zona de descenso de la liga de Portugal con apenas 2 puntos, pero que al menos suma una unidad vital en parte gracias a la aparición goleadora de Perea.



Vea el gol de Óscar Perea con el AVS