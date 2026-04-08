Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este miércoles, Real Betis visitó al Sporting Braga por los cuartos de final de la UEFA Europa League y el colombiano Cucho Hernández fue protagonista al poner el tanto del empate.
A los 61 minutos, el delantero 'cafetero' cobró un tiro penalti con un potente remate cruzado de pierna derecha.
Braga se había adelantado con anotación de Florian Grillitsch.
Vea el gol del Cucho Hernández en Sporting Braga vs. Real Betis, en la Europa League:
🚨GOAL REAL BETIS SCORES! CUCHO HERNANDEZ— LIVE GOALS (@FTLiveGoals) April 8, 2026
BRAGA 1-1 REAL BETIS
pic.twitter.com/ixMPdzRbSZ
Publicidad