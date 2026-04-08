Vea el golazo de Désiré Doué con PSG vs. Liverpool en Champions League; colgó al arquero

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Uno de los partidazos de cuartos de final de la Champions League tuvo como protagonistas a PSG y Liverpool. Este miércoles 8 de abril, en el Parque de los Príncipes, en París, se disputó la ida y quien prendió la fiesta fue Désiré Doué. Y es que, cuando transcurría el minuto 11, se inventó una genialidad, apelando a su talento individual, y abrió el marcador para el 1-0.
Después de una serie de rebotes, el balón llegó a los pies del número '14', quien controló, entró al área, se giró, quitándose la marca de varios rivales, y sacó un hermoso remate, el cual fue imposible de atajar para Giorgi Mamardashvili. El esférico hizo un extraño y colgó al guardameta del conjunto inglés, que no pudo hacer nada, a pesar de sus esfuerzos.
¡UNA CHANCE Y FUE GOL! Desiré Doué se generó el espacio, remató y gracias al desvío en Van Dijk llegó el primero de PSG vs. Liverpool por los cuartos de final de la #CHAMPIONSxESPN.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026
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