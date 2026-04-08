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Gol Caracol  / Vea el golazo de Désiré Doué con PSG vs. Liverpool en Champions League; colgó al arquero

Vea el golazo de Désiré Doué con PSG vs. Liverpool en Champions League; colgó al arquero

Cuando recién iban 11 minutos en el Parque de los Príncipes, por la ida de los cuartos de final, el francés, Désiré Doué, sacó a relucir su magia con esta anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Désiré Doué celebra su gol con PSG frente a Liverpool, por la Champions League
Désiré Doué celebra su gol con PSG frente a Liverpool, por la Champions League
AFP

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