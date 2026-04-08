Vea el golazo de Désiré Doué con PSG vs. Liverpool en Champions League; colgó al arquero

Uno de los partidazos de cuartos de final de la Champions League tuvo como protagonistas a PSG y Liverpool. Este miércoles 8 de abril, en el Parque de los Príncipes, en París, se disputó la ida y quien prendió la fiesta fue Désiré Doué. Y es que, cuando transcurría el minuto 11, se inventó una genialidad, apelando a su talento individual, y abrió el marcador para el 1-0.

Después de una serie de rebotes, el balón llegó a los pies del número '14', quien controló, entró al área, se giró, quitándose la marca de varios rivales, y sacó un hermoso remate, el cual fue imposible de atajar para Giorgi Mamardashvili. El esférico hizo un extraño y colgó al guardameta del conjunto inglés, que no pudo hacer nada, a pesar de sus esfuerzos.

Désiré Doué, delantero francés del PSG, festeja su gol contra Liverpool, por la Champions League AFP

Vea el golazo de Désiré Doué, con PSG vs. Liverpool, por la Champions League

¡UNA CHANCE Y FUE GOL! Desiré Doué se generó el espacio, remató y gracias al desvío en Van Dijk llegó el primero de PSG vs. Liverpool por los cuartos de final de la #CHAMPIONSxESPN.



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