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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández, clave para que Real Betis sueñe en grande en la Europa League

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, clave para que Real Betis sueñe en grande en la Europa League

Por la ida de los cuartos de final contra Sporting Braga, el delantero colombiano, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, fue determinante en el resultado del encuentro.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, celebra un gol en la Europa League
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, celebra un gol en la Europa League
AFP

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