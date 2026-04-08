Bus del Atlético de Madrid, atacado por hinchas de Barcelona; "igual que las veces que venimos acá"

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Aficionados del Barcelona ubicados en las inmediaciones del Spotify Camp Nou han lanzado objetos y han dañado el exterior del autobús que trasladaba al Atlético de Madrid para disputar este miércoles 8 de abril la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el conjunto 'azulgrana'.
En declaraciones a 'Movistar+', el entrenador del conjunto 'colchonero', Diego Pablo Simeone, ha denunciado los hechos: "Igual que todas las veces que venimos acá. La sociedad sigue siendo la misma, no podemos mejorarla y no es un problema de puntualmente hoy, es un problema de la sociedad".
También se ha pronunciado sobre el incidente el director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany: "Ya pasó en la vuelta de la Copa. Unos cuantos impresentables no representan a la afición del Barcelona".
Barcelona y Atlético de Madrid buscan seguir en carrera en el máximo torneo de clubes de Europa, con rumbo a las semifinales. Se espera una eliminatoria llena de emociones.
La vuelta de esta serie está pactada para el martes 14 de abril en el Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.
🚨¡Recibimiento al bus del 𝗔𝗧𝗟𝗘́𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗!⚔️— Kenny Sports (@KennySports_) April 8, 2026
⚠️Se repite la historia con el recibimiento al Atlético de Madrid a su llegada al estadio. Otra vez la afición 'Azulgrana' ha lanzado objetos contra el autobús 'Rojiblanco', provocando la rotura de dos de sus… pic.twitter.com/RMlk1od5PU
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