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Gol Caracol  / Bus del Atlético de Madrid, atacado por hinchas de Barcelona; "igual que las veces que venimos acá"

Bus del Atlético de Madrid, atacado por hinchas de Barcelona; "igual que las veces que venimos acá"

El bus que trasladaba al Atlético de Madrid al Camp Nou para el juego contra Barcelona, por la ida de los cuartos de final en Champions League, fue impactado con objetos por algunos hinchas 'culé'.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Bus del Atlético de Madrid antes de llegar al duelo contra Barcelona en el Camp Nou.
Bus del Atlético de Madrid antes de llegar al duelo contra Barcelona en el Camp Nou.
Getty Imágenes

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