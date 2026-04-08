Bus del Atlético de Madrid, atacado por hinchas de Barcelona; "igual que las veces que venimos acá"

Aficionados del Barcelona ubicados en las inmediaciones del Spotify Camp Nou han lanzado objetos y han dañado el exterior del autobús que trasladaba al Atlético de Madrid para disputar este miércoles 8 de abril la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el conjunto 'azulgrana'.

En declaraciones a 'Movistar+', el entrenador del conjunto 'colchonero', Diego Pablo Simeone, ha denunciado los hechos: "Igual que todas las veces que venimos acá. La sociedad sigue siendo la misma, no podemos mejorarla y no es un problema de puntualmente hoy, es un problema de la sociedad".

También se ha pronunciado sobre el incidente el director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany: "Ya pasó en la vuelta de la Copa. Unos cuantos impresentables no representan a la afición del Barcelona".

Barcelona y Atlético de Madrid buscan seguir en carrera en el máximo torneo de clubes de Europa, con rumbo a las semifinales. Se espera una eliminatoria llena de emociones.



¿Cuándo es la vuelta de esta serie entre azulgranas y 'colchoneros'?

La vuelta de esta serie está pactada para el martes 14 de abril en el Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.



🚨¡Recibimiento al bus del 𝗔𝗧𝗟𝗘́𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗!⚔️



⚠️Se repite la historia con el recibimiento al Atlético de Madrid a su llegada al estadio. Otra vez la afición 'Azulgrana' ha lanzado objetos contra el autobús 'Rojiblanco', provocando la rotura de dos de sus… pic.twitter.com/RMlk1od5PU — Kenny Sports (@KennySports_) April 8, 2026