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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta al País Vasco 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 4 con Primoz Roglic y Harold Tejada

Vuelta al País Vasco 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 4 con Primoz Roglic y Harold Tejada

Este jueves 9 de abril, la cuarta jornada de la Vuelta al País Vasco 2026 tendrá un recorrido de 167 kilómetros que comenzará y terminará en Galdakao. ¡No se pierda la carrera!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Pelotón de ciclistas en la Vuelta al País Vasco 2026.
Pelotón de ciclistas en la Vuelta al País Vasco 2026.
Getty Images.

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