Vuelta al País Vasco 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 4 con Primoz Roglic y Harold Tejada

Con más de 3.200 metros de desnivel, la etapa 4 de la Vuelta a País Vasco 2026 vuelve a exigir regularidad y buena lectura de carrera. No destaca un final concreto, lo que abre la puerta a ataques en cotas intermedias. Los equipos con varios corredores bien situados pueden jugar sus cartas. El cansancio acumulado empieza a notarse y la selección natural del pelotón será evidente.



Perfil y altimetría de la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2026

Perfil y altimetría de la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2026. Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2026

Fecha: jueves 9 de abril 2026.

Distancia: 167,2 km

Puertos de Montaña: 7

Sprints: 2

Transmisión: Directv Sports.



Así fue la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026

Tras un emocionante duelo entre dos, el francés Axel Laurance (Ineos) impidió el sueño de gloria al español Igor Arrieta (UAE) al imponerse en la tercera etapa de la Itzulia disputada con salida y llegada en Basauri, de 152,8 kilómetros de recorrido, en la que mantuvo el maillot amarillo su compatriota Paul Seixas (Decathlon).

La Itzulia sigue hablando francés. Después de las exhibiciones de Seixas en la crono de Bilbao y en Cuevas de Mendukilo, Axel Laurance (Calan, 24 años) logró la tercera victoria tricolor haciendo valer la numerosa fuga del día y el duelo final con Igor Arrieta a quien fulminó a 60 metros de la meta en el muro de Basauri.

Lo intentó Arrieta, atacando en plena subida, pero el navarro no aguantó el último arreón de Laurance, quien terminó por firmar la novena victoria de su palmarés y la cuarta de la temporada con un tiempo de 3h38:32, a una media de 41,9 km/hora. A 2 segundos cruzó Arrieta, y tercero el eritreo del Movistar Natnael Tesfatsion.



El pelotón cruzó la línea con el mismo líder al frente, poderoso, al frente de la marabunta, a 1:14 del ganador. En la general sin cambios. Seixas al mando, seguido por Roglic a 1:59, Lipowitz a 2:08 y Skjelmose a 2:14. Ion Izagirre es el primer español, séptimo a 2:36.