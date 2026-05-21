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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol y la asistencia de Sebastián Villa en La Guaira vs. Rivadavia, por la Copa Libertadores

Vea el gol y la asistencia de Sebastián Villa en La Guaira vs. Rivadavia, por la Copa Libertadores

Este jueves, Independiente Rivadavia sorprendió a Deportivo La Guaira y lo superó 4-2 en Venezuela con protagonismo del colombiano Sebastián Villa, quien anotó gol y dio una asistencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de may, 2026
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Sebastián Villa en La Guaira vs. Rivadavia.

Este jueves, en la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026, Independiente Rivadavia venció 4-2 a Deportivo La Guaira con asistencia y gol del colombiano Sebastián Villa.

A los 18 minutos, Villa lanzó un centro al área y Álex Arce apareció con un cabezazo para abrir la cuenta en el club mendocino.

A los 34 minutos, el que anotó fue Villa. Matías Fernández le dio un pase de cucharita y el colombiano definió sin dejar caer la pelota, que se metió al arco, pero primero tocando el travesaño. ¡Golazo!

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