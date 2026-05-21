Vea el gol y la asistencia de Sebastián Villa en La Guaira vs. Rivadavia, por la Copa Libertadores

Este jueves, en la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026, Independiente Rivadavia venció 4-2 a Deportivo La Guaira con asistencia y gol del colombiano Sebastián Villa.

A los 18 minutos, Villa lanzó un centro al área y Álex Arce apareció con un cabezazo para abrir la cuenta en el club mendocino.

⚽️🇵🇾 Gol Paraguayo en la #Libertadores: Alex Arce anotó el primero de Independiente Rivadavia en su visita a Deportivo La Guaira.#SuperDeport @latribu1120am pic.twitter.com/YSOqrC7aL5 — Darío (@DarioColman98) May 21, 2026

A los 34 minutos, el que anotó fue Villa. Matías Fernández le dio un pase de cucharita y el colombiano definió sin dejar caer la pelota, que se metió al arco, pero primero tocando el travesaño. ¡Golazo!