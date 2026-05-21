Cómo quedó la tabla del grupo B del Torneo Betplay, tras Unión - Bogotá y qué pasó con Cartagena

Real Cartagena se clasificó sin jugar este jueves contra Barranquilla a la final del Torneo BetPlay I-2026 de la Primera B del fútbol colombiano, gracias al empate 0-0 entre Unión Magdalena y Bogotá FC, en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.
Los cartageneros quedaron con 10 puntos y los 'bananeros' acumularon 9 unidades. Por ende, los heroicos ya se hacen inalcanzables y la final será entre Real Cartagena y Envigado, dos clubes con historia en la primera división de nuestro país.
Resultados del grupo B del Torneo BetPlay I-2026
Fecha 1
Barranquilla FC 0-0 Real Cartagena
Bogotá FC 1-1 Unión Magdalena
Fecha 2
Real Cartagena 2-0 Bogotá FC
Unión Magdalena 0-0 Barranquilla FC
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Fecha 3
Barranquilla FC 2-0 Bogotá FC
Real Cartagena 2-1 Unión Magdalena
Fecha 4
Unión Magdalena 3-1 Real Cartagena
Bogotá FC 1-1 Barranquilla FC
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Fecha 5
Barranquilla FC 1-1 Unión Magdalena
Bogotá FC 1-2 Real Cartagena
Fecha 6
Unión Magdalena 0-0 Bogotá FC
Real Cartagena vs. Barranquilla FC (jueves 21 de mayo - 7:30 p.m.)
Tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay I-2026
|#
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|GLS
|PTS
|1
|Real Cartagena
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|2
|Unión Magdalena
|6
|2
|3
|1
|8:4
|9
|3
|Barranquilla FC
|5
|1
|3
|1
|4:4
|6
|4
|Bogotá FC
|6
|0
|3
|3
|3:8
|3
¿Cómo se clasificó Envigado a la final del Torneo Betplay I-2026?
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El primer clasificado a la final del Torneo Betplay I-2026 fue Envigado FC, tras vencer por un 1 a 0 a Deportes Quindío, en el estadio Polideportivo Sur. Así, los 'naranjas' quedaron primeros en su grupo, con 11 puntos, mientras que los 'cafeteros' terminaron con 10 unidades.