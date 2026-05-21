Cómo quedó la tabla del grupo B del Torneo Betplay, tras Unión - Bogotá y qué pasó con Cartagena

Real Cartagena se clasificó sin jugar este jueves contra Barranquilla a la final del Torneo BetPlay I-2026 de la Primera B del fútbol colombiano, gracias al empate 0-0 entre Unión Magdalena y Bogotá FC, en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

Los cartageneros quedaron con 10 puntos y los 'bananeros' acumularon 9 unidades. Por ende, los heroicos ya se hacen inalcanzables y la final será entre Real Cartagena y Envigado, dos clubes con historia en la primera división de nuestro país.

Resultados del grupo B del Torneo BetPlay I-2026

Fecha 1

Barranquilla FC 0-0 Real Cartagena

Bogotá FC 1-1 Unión Magdalena



Fecha 2

Real Cartagena 2-0 Bogotá FC

Unión Magdalena 0-0 Barranquilla FC

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Fecha 3

Barranquilla FC 2-0 Bogotá FC

Real Cartagena 2-1 Unión Magdalena

Fecha 4

Unión Magdalena 3-1 Real Cartagena

Bogotá FC 1-1 Barranquilla FC

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Fecha 5

Barranquilla FC 1-1 Unión Magdalena

Bogotá FC 1-2 Real Cartagena

Fecha 6

Unión Magdalena 0-0 Bogotá FC

Real Cartagena vs. Barranquilla FC (jueves 21 de mayo - 7:30 p.m.)

Tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay I-2026

#

Equipo

P

W

D

L

GLS

PTS

1

Real Cartagena

5

3

1

1

6:5

10

2

Unión Magdalena

6

2

3

1

8:4

9

3

Barranquilla FC

5

1

3

1

4:4

6

4

Bogotá FC

6

0

3

3

3:8

3

¿Cómo se clasificó Envigado a la final del Torneo Betplay I-2026?

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El primer clasificado a la final del Torneo Betplay I-2026 fue Envigado FC, tras vencer por un 1 a 0 a Deportes Quindío, en el estadio Polideportivo Sur. Así, los 'naranjas' quedaron primeros en su grupo, con 11 puntos, mientras que los 'cafeteros' terminaron con 10 unidades.