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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla del grupo B del Torneo Betplay, tras Unión - Bogotá y qué pasó con Cartagena

Cómo quedó la tabla del grupo B del Torneo Betplay, tras Unión - Bogotá y qué pasó con Cartagena

En el Torneo Betplay 2026 se vienen las definiciones y este jueves se presentó una noticia de última hora. A definir al primer campeón.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de may, 2026
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Unión Magdalena vs. Bogotá F.C.

Real Cartagena se clasificó sin jugar este jueves contra Barranquilla a la final del Torneo BetPlay I-2026 de la Primera B del fútbol colombiano, gracias al empate 0-0 entre Unión Magdalena y Bogotá FC, en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

Los cartageneros quedaron con 10 puntos y los 'bananeros' acumularon 9 unidades. Por ende, los heroicos ya se hacen inalcanzables y la final será entre Real Cartagena y Envigado, dos clubes con historia en la primera división de nuestro país.

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Resultados del grupo B del Torneo BetPlay I-2026

Fecha 1
Barranquilla FC 0-0 Real Cartagena
Bogotá FC 1-1 Unión Magdalena

Fecha 2
Real Cartagena 2-0 Bogotá FC
Unión Magdalena 0-0 Barranquilla FC

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Fecha 3
Barranquilla FC 2-0 Bogotá FC
Real Cartagena 2-1 Unión Magdalena

Fecha 4
Unión Magdalena 3-1 Real Cartagena
Bogotá FC 1-1 Barranquilla FC

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Fecha 5
Barranquilla FC 1-1 Unión Magdalena
Bogotá FC 1-2 Real Cartagena

Fecha 6
Unión Magdalena 0-0 Bogotá FC
Real Cartagena vs. Barranquilla FC (jueves 21 de mayo - 7:30 p.m.)

Tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay I-2026

#
Equipo
P
W
D
L
GLS
PTS
1
Real Cartagena
5
3
1
1
6:5
10
2
Unión Magdalena
6
2
3
1
8:4
9
3
Barranquilla FC
5
1
3
1
4:4
6
4
Bogotá FC
6
0
3
3
3:8
3

¿Cómo se clasificó Envigado a la final del Torneo Betplay I-2026?

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El primer clasificado a la final del Torneo Betplay I-2026 fue Envigado FC, tras vencer por un 1 a 0 a Deportes Quindío, en el estadio Polideportivo Sur. Así, los 'naranjas' quedaron primeros en su grupo, con 11 puntos, mientras que los 'cafeteros' terminaron con 10 unidades.

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