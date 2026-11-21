Palmeiras se fue al descanso del clásico contra Flamengo ganando 1-0, y todo gracias a un golazo del colombiano Jhon Arias, que es una de las figuras del equipo ‘verdao’.

Al minuto 12, y tras un buen centro de Agustín Giay, apareció el futbolista chocoano en el área para ganar de cabeza y mandar la pelota al fondo de la red, tras un buen remate aéreo.

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Este partido entre Palmeiras y Flamengo es el más destacado de la fecha en el Brasileirao, ya que se miden el primero contra el segundo en la búsqueda del título del campeonato de ese país.

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Vea acá el gol de Jhon Arias en Palmeiras vs Flamengo, por el Brasileirao: