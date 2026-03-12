Vea el golazo de Jorge Carrascal en Flamengo vs Cruzeiro, por el Brasileirao; definición de crack

Flamengo le ganó 2-0 a Cruzeiro en la fecha 4 del Brasileirao y de la mano del colombiano Jorge Carrascal, quien dijo presente en el marcador con un golazo en el tiempo de adición en el estadio Maracaná.

El elenco de Río de Janeiro se había adelantado al minuto 5 con un tanto de Pedro, pero aseguró el triunfo de la mano del mediocampista cartagenero, quien al 90+7 apareció con una definición de crack.

Jorge Carrascal recibió una pelota filtrada y se fue mano a mano con el arquero de Cruzeiro. A pesar de la marca de un defensor y de tener al guardameta al frente, picó el balón y causó emoción en las tribunas del Maracaná.



Así fue el golazo de Jorge Carrascal en Flamengo vs Cruzeiro: