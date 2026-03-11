Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nuevo DT de River Plate tomó decisiones con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño para su debut

Nuevo DT de River Plate tomó decisiones con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño para su debut

Hay noticia de última hora con respecto a los dos colombianos, que podrían tener acción este jueves frente a Huracán, por la Liga de Argentina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de mar, 2026
Quintero y Castaño no tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores
