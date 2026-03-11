Nuevo DT de River Plate tomó decisiones con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño para su debut

Este jueves, River Plate volverá a la acción en el fútbol argentino, con el debut de Eduardo Coudet como plato principal. No obstante, en su primera convocatoria, el estratega ‘millonario’ dio varias sorpresas, con los colombianos como protagonistas.

Y es que, con el objetivo de sumar sus primeros tres entrenadores al mano de la ‘banda cruzada’; Coudet dio su primera lista, incluyendo tanto a Juan Fernando Quintero como a Kevin Castaño.

Pero especialmente ‘Juanfer’ es la gran sorpresa de la jornada, ya que, aunque venía y trabajando muy bien en su recuperación total; todavía era una incógnita si el paisa llegaría a este encuentro contra Huracán.

Sin embargo, al verlo bien, Eduardo Coudet no se anduvo con rodeos e incluyo en la convocatoria a Juan Fernando Quintero, quien se espere regrese con ese alto nivel, antes de recaer en la molestia física que lo alejó un par de semanas, de los terrenos de juego.



📝 Los convocados por Eduardo Coudet para visitar a Huracán por la fecha 10 del #TorneoApertura 2026 ⚽#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/2Hw7GWUT03 — River Plate (@RiverPlate) March 11, 2026

Cabe destacar que, según ‘TyC Sports’, ‘Juanfer’ pinta para ser titular; mientras que Castaño iría desde el banco de suplentes.



-El resto de la jornada-

Este miércoles, Gimnasia y Esgrima La Plata se llevó tres buenos puntos de su excursión a Banfield, al que superó por 2-1 con los tantos de Manuel Panaro (19') y Nicolás Barros Shelotto (35'), este último con un exquisito zurdazo al ángulo, mientras que al Taladro no le alcanzó con el descuento de Santiago López (76').

En Mendoza, Barracas Central se fue airoso de su visita a Independiente Rivadavia, el líder de la Zona B, al que se impuso por 2-1 con mucha efectividad y los goles de Gonzalo Morales (33’) y del uruguayo Jhonatan Candia (43’). El volante paraguayo José Florentín (83’) acercó en el tanteador a la Lepra mendocina.

Por la noche, Atlético Tucumán empató 1-1 con Aldosivi, en un duelo que el Tiburón arrancó al frente con el gol de Federico Gino (20'), pero el "Decano" consiguió igualar con un cabezazo de Franco Nicola (55'), y en el añadido desaprovechó la chance de ganar cuando Axel Werner, arquero del auriverde, le atajó un penal a Leandro "Loco" Díaz (90+3').

En el estadio Diego Maradona, poco hubo para destacar en el empate sin goles entre Argentinos Juniors, sumergido en un momento discreto, y un Rosario Central que extrañó demasiado al estelar Ángel Di María, de baja por lesión.

Por su parte, Boca Juniors y San Lorenzo no se sacaron diferencias y empataron 1-1 en la noche del miércoles, en un clásico intenso disputado en La Bombonera por la décima fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

Juan Fernando Quintero entrenando con River Plate - Foto: River Plate Oficial

Un coro de silbidos acompañó el final del encuentro, con el fastidio de los hinchas ‘xeneizes’, disconformes con la tarea del entrenador Claudio Úbeda, muy criticado luego de cuatro empates seguidos en La Bombonera, donde Boca no ha conseguido mostrarse firme.

Este jueves 12 de marzo, Deportivo Riestra vs. Gimnasia y Esgrima, Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano, Talleres vs. Instituto, Huracán vs. River Plate y Estudiantes vs. Lanús cerrarán la décima jornada en la Liga de Argentina.

