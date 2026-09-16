Real Betis vs. Getafe, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de La Liga de España

La abundancia de recursos del Real Betis, capaz de alternar jugadores y competiciones sin perder el paso, medirá este jueves la economía de José Bordalás, obligado a afrontar una semana de tres partidos apoyado sobre los mismos ocho futbolistas.

Pellegrini ha cambiado tres o cuatro piezas de un encuentro a otro durante su reciente secuencia de victorias ante el Real Madrid, el Lille y el Villarreal. Los nombres se mueven, pero el equipo responde.

Cucho Hernández fue titular frente al conjunto blanco y Troy Parrott salió del banquillo para marcar el gol de la victoria; cuatro días después, el irlandés comenzó el partido de Champions y volvió a decidirlo; y en La Cerámica regresó Cucho al once y también marcó. Diego Llorente dejó su sitio a Marc Bartra en Lille y el central respondió con un doblete. Después, Natan hizo el tanto decisivo contra el Villarreal.

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El Betis cambia de traje sin perder la forma. El Getafe apenas tiene muda. Ocho jugadores han soportado casi toda la carga liguera cuando han estado disponibles: Soria, Djené, Mangala, Terrats, Satriano, Enes Ünal, Mojica y Romero. Los siete primeros han disputado al menos el 80 por ciento de los minutos y el argentino acumulaba 337 de 360 antes de perderse por sanción el partido contra el Deportivo. "El Betis podría hacer dos equipo y no sabríamos cuál es el titular y cuál es el suplente", lanzó Bordalás en su rueda de prensa.



El caso es que el duelo frente al Deportivo volvió a mostrar los límites del inventario de Bordalás. Andrés García iba a jugar en el lateral derecho, pero unas molestias de última hora obligaron a Boselli, central de formación, a ocupar el costado. Kiko Femenía, la otra alternativa natural para la posición, continúa lesionado.

La principal novedad frente al Betis será el regreso de Romero después de su expulsión ante el Celta. Su presencia permitirá a Bordalás reconstruir la defensa de cinco, con Boselli en la derecha, Djené, Gudelj y el mismo Romero en el centro y Mojica en la izquierda.

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La entrada del argentino podría sacar del once a Iván Azón. Satriano, desplazado ante el Deportivo hacia la banda izquierda para dejar al español junto a Ünal, regresaría al ataque, mientras que Terrats formaría el centro del campo con Mario Martín y Mangala.

Bordalás seguirá sin Uche, Juanmi Jiménez y Kiko Femenía, mientras que Andrés García y Abqar son duda. Con cinco puntos, sólo tres goles y ninguno como visitante, el Getafe deberá volver a ajustar las cuentas frente a un Betis al que, de momento, los números le sobran.

Los hombres de Pellegrini llegan al choque pletóricos aunque cautos tras encadenar tres victorias seguidas (Real Madrid, Villarreal y Lille) y con un calendario apretado, con tres partidos en una semana. El técnico chileno tirará de fondo de armario. Rotará sin revolucionar su idea de orden defensivo -con el único 'pero' del juego a balón parado- y de intensidad como sustento de la creatividad de la vanguardia bética y su capacidad de crear ocasiones como mostró ante el Villarreal (1-2).

Podría seguir sumando minutos Dani Ceballos, quien ya dispuso de media hora en La Cerámica y que, en opinión de Pellegrini, deberá encontrar su mejor versión tras incorporarse más tarde después de un tiempo de inactividad. Eso hará que Isco Alarcón siga aportando desde el inicio prestaciones diferenciales en la mediapunta verdiblanca.

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Con el duelo frente al Deportivo a la vuelta de la esquina (el domingo), podrían entrar en las rotaciones el central argentino Valentín Gómez, el mediocentro uruguayo Facundo Bernal y el delantero centro irlandés Troy Parrott en el lugar del colombiano Cucho Hernández.

También tendría opciones el cafetero Nelson Deossa tras el despliegue físico y las ocasiones que generó en los minutos de los que dispuso ante el Villarreal. Su inclusión en el once serviría para dar descanso a Pablo Fornals y aprovechar el músculo y la verticalidad del medio de Barbato.

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En todo caso, Pellegrini buscará dar continuidad a la intensidad y concentración defensiva que han sido claves en su racha, aunque hará hincapié en la asignatura del balón parado y los centros laterales como sustento de una creación de ocasiones que en este duelo será la asignatura de Parrott tras las muchas ocasiones marradas en La Cerámica,

Hora y dónde ver Real Betis vs. Getafe

Fecha: jueves 17 de septiembre.

Hora: 12:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Benito Villamarín, en España.

Transmisión: Directv Sports.