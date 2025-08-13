Solo hay elogios en Italia para Yerry Mina: "Recibe constantes peticiones, pero quiere quedarse"

El defensor colombiano Yerry Mina afrontará una nueva temporada en la Serie A con el Cagliari, equipo con el que renovó su contrato en mayo de este año hasta 2028. El nacido en Guachené (Cauca), ha encontrado en el conjunto de Cerdeña la estabilidad y continuidad que buscaba en su carrera, convirtiéndose en un jugador determinante desde su llegada a comienzos de 2024, procedente de la Fiorentina.

Su adaptación fue rápida y efectiva. Con liderazgo, fuerza aérea y lectura de juego, Mina no solo reforzó la zaga del Cagliari, sino que también se ganó el respeto de la afición y del vestuario. La directiva valora su compromiso, y su presencia ha sido fundamental para que el equipo mantenga la solidez defensiva y aspire a mejores posiciones en la tabla de la Serie A.

Presidente del Cagliari se despachó en elogios hacia Mina

Yerry Mina renovó su contrato con el Cagliari hasta 2028. Foto oficial de Cagliari

En entrevista con 'La Nuova Sardegna', Tommaso Giulini, presidente del club, no ocultó su admiración por el compromiso del colombiano del que destacó el deseo del central de 30 años de continuar en el equipo, pese a las ofertas que llegaron desde Italia, Brasil, Turquía y Arabia Saudita.

Publicidad

“La Serie A requiere inversión, pero la llegada o retención de ciertos jugadores confirma la gran credibilidad de Pisacane, incluso fuera del club. Pienso en Yerry Mina, quien recibe constantes peticiones, pero quiere quedarse. Mazzitelli y Esposito se pelearon con agentes y clubes para venir. Esto demuestra que nos estamos convirtiendo en un club atractivo”, afirmó Giulini.

El dirigente también explicó parte de la estrategia del club: “Por razones de sostenibilidad, trabajamos con préstamos y opciones de compra, pero también lo hacemos porque nos gusta tener jugadores en casa durante un año, conocerlos y sus fortalezas, entender cómo encajan en nuestro entorno. Tuvimos suerte con Caprile, Adopo y Piccoli, pero no siempre es posible”.

Publicidad

Estas declaraciones reafirman el papel protagónico que Mina desempeña dentro del proyecto deportivo del Cagliari y la importancia de su permanencia para las aspiraciones del equipo.



Números de Yerry Mina en Cagliari

Desde su llegada, Mina ha disputado un total de 45 partidos oficiales con el Cagliari en todas las competiciones, en los que ha marcado tres goles. Más allá de las cifras, su aporte defensivo se refleja en la seguridad que transmite en el campo, su capacidad para neutralizar a delanteros rivales y su liderazgo en momentos de presión.

¿Cuándo juega el Cagliari?

El próximo reto para el equipo de Yerry Mina será este sábado 16 de agosto, cuando enfrente al Virtus Entella por los 32avos de final de la Copa Italia. El compromiso se disputará en el estadio Unipol Domus a la 1:45 p. m. (hora colombiana).