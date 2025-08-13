Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Solo hay elogios en Italia para Yerry Mina: "Recibe constantes peticiones, pero quiere quedarse"

Solo hay elogios en Italia para Yerry Mina: "Recibe constantes peticiones, pero quiere quedarse"

El defensor colombiano, de 30 años, se convirtió en una pieza clave del conjunto de Cerdeña, con el que extendió su vínculo hasta 2028.