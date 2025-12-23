Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Jefferson Lerma entró en la historia del Crystal Palace; primer colombiano en hacerlo

Jefferson Lerma entró en la historia del Crystal Palace; primer colombiano en hacerlo

El colombiano es uno de los pilares del mediocampo en el Crystal Palace, equipo que ha tenido buen rendimiento en el último tiempo en Inglaterra. ¡Acá lo que pasó con Jefferson Lerma!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 23 de dic, 2025
Jefferson Lerma en acción de juego en Arsenal vs. Crystal Palace por la EFL Cup.
Jefferson Lerma en acción de juego en Arsenal vs. Crystal Palace por la EFL Cup.
AFP
AFP

