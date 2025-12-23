Jefferson Lerma entró en la historia del Crystal Palace; primer colombiano en hacerlo

El Arsenal vs. Crystal Palace por los cuartos de final de la EFL Cup, de este martes 23 de diciembre, fue un partido especial para Jefferson Lerma. El volante, que es una de las grandes figuras de la Selección Colombia, completó una cifra histórica con las 'águilas', elenco al que arribó en junio del 2023 procedente del Bournemouth.

El número '8' del equipo del sur de Londres se ganó un lugar en la titular a partir de su entereza y carácter en el mediocampo, siendo indispensable en los títulos de la FA Cup en la temporada 2024/2025 y la Supercopa de Inglaterra en la campaña actual; que significaron los primeros campeonatos en la historia del Crystal Palace.

Jefferson Lerma con el Crystal Palace - Foto: AFP

¿Por qué es importante este partido para Jefferson Lerma?

El oriundo de El Cerrito, Valle del Cauca, completó este martes en el mítico césped del Emirates Stadium la cifra de los cien compromisos con su actual club, el Crystal Palace, en un balompié 'top' como lo es el inglés, y de paso, convirtiéndose así en el primer jugador colombiano en lograr este récord histórico con dos equipos diferentes: Lerma Solís celebró un 'centenario' de apariciones con las 'águilas'.



Dicha importante noticia con respecto al exjugador del Levante español y el desaparecido Atlético Huila lo dio a conocer el propio Palace, a través de una publicación en sus redes sociales.

"Un centenario de apariciones para Jefferson Lerma en Crystal Palace", citó el club londinense en sus distintas plataformas digitales. El mismo 'post' fue acompañado por una fotografía del centrocampista, de 31 años.

A century of Palace appearances for Jefferson Lerma 🙌🇨🇴 pic.twitter.com/R9bQ1cNgfX — Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 23, 2025

De otro lado, los expertos en estadísticas citaron que Lerma también cumplió esa cifra y más con el Bournemouth, club con el que llegó a celebrar 184 apariciones. El vallecaucano no para de tener éxito y reconocimiento en el balompié inglés, uno de los más importantes y competitivos en el 'viejo continente'.

En el Palace se muestra como un jugador polivante, que cumple con sus funciones habituales en la primera línea, pero a su vez se muestra como un defensor más cuando Oliver Glasner apuesta por un sistema táctico con tres en el fondo.

🇨🇴Jefferson Lerma se convierte en el primer jugador colombiano en toda la historia que logra disputar 100 partidos con 2 equipos de Inglaterra diferentes:



1⃣ 0⃣ 0⃣ Crystal Palace 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

1⃣ 8⃣ 4⃣ Bournemouth 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Récord histórico colombiano de Lerma que se perpetuará por muchos años pic.twitter.com/vF8MjUGwQK — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) December 23, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar el Crystal Palace?

El calendario del fútbol inglés indica que será el domingo 28 de diciembre frente al Tottenham, por la Premier League, en el Selhurst Park Stadium. El horario de dicho partido está pactado para las 11:30 de la mañana, en horario de Colombia. Las 'águilas' suman 26 puntos y son octavas en la clasificación general.