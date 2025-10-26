Vea la asistencia de Johan Mojica para el empate del Mallorca contra Levante en la Liga de España

Este domingo, el lateral colombiano Johan Mojica se vistió de héroe para el RCD Mallorca al entregar la asistencia que selló el empate 1-1 frente al Levante, en un vibrante duelo correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el estadio Son Moix.

El equipo local se encontraba en desventaja desde el minuto 22 tras el gol de Etta Eyong para el Levante. Sin embargo, el Mallorca intensificó su ataque en el segundo tiempo, buscando desesperadamente la paridad. Fue en el minuto 79 cuando el esfuerzo del equipo dio frutos, y el jugador de la Selección Colombia fue protagonista.

Desde la banda izquierda, Mojica metió un centro tenso y peligroso al área que cruzó la defensa. El balón le llegó a Pablo Maffeo en el borde derecho, quien controló, enganchó hacia su pierna izquierda y sacó un potente remate cruzado que terminó en el fondo de la red, pese a la estirada del portero rival.

El empate final 1-1 reflejó un reparto de puntos que dejó un sabor agridulce para el Mallorca, pero el aporte de Mojica fue la llave para evitar una derrota en casa.



Vea la asistencia de Johan Mojica

ASSIST for Johan Mojica in Mallorca's equalizer against Levante at home! 🇨🇴💪pic.twitter.com/YtKS6Bbtqr — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) October 26, 2025