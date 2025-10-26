Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Johan Mojica para el empate del Mallorca contra Levante en la Liga de España

Vea la asistencia de Johan Mojica para el empate del Mallorca contra Levante en la Liga de España

El lateral colombiano, Johan Mojica, fue clave en el empate de su equipo frente al Levante en la liga española, gracias a un buen centro que convirtió en gol su compañero Maffeo.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Johan Mojica en el Mallorca
Johan Mojica en el Mallorca
X @RCD_Mallorca

Publicidad

Publicidad

Publicidad