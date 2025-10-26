Fermín López dijo presente con gol en Real Madrid vs Barcelona; reviva una definición perfecta

Emociones, goles y mucha acción fue lo que se vivió en la primera parte del clásico entre Real Madrid y Barcelona, y de esa manera se dio el empate 1-1 gracias a un buen gol de Fermín López.

Tras la presión y recuperación de la pelota del equipo catalán, se juntaron Alejandro Balde y Marcus Rashford, quien luego asistió a Fermin López que entraba desde atrás.

El joven mediocampista del Barcelona recibió el balón del inglés y de primera logró mandar el esférico al fondo de la red, para el empate parcial 1-1 en el clásico de Real Madrid vs Barcelona, en el estadio Santiago Bernabéu.



Así fue el gol de Fermín López en Real Madrid vs Barcelona: